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Reddit'ten Poz Veren Yavru Kedi Photoshop Yarışması

yavru kedi photoshop yarışması

Cristiano Ronaldo’nun yeni saç kesimiyle nasıl Türk photoshop severlerin eline düştüğünü hatırlıyor musunuz? Bu sefer de benzer bir durum masum bir yavru kedi yavrusunun başına geldi. Reddit’te başlatılan ‘Poz Veren Yavru Kedi’ lakaplı minik kedinin photosop savaşı, ortaya oldukça komik görüntüler çıkardı.

Yine Reddit, yine oldukça mantıklı bir yarışma (!) ‘En İyi Ses Düzeyi Ayarlama Düğmesi Yarışması’ndan sonra, ‘Poz Veren Yavru Kedi Photosop Yarışması’ da biz internet severleri kırdı geçirdi.

Her şey minik bir yavru kedinin, bir kamyonun lastiğine uzandığı yukarıdaki resimle başladı. İşte photoshop savaşı başladıktan sonra ortaya çıkan görüntüler:

İlk olarak yavru kedimizi bir barda, Tinder buluşmasını beklerken biraz gergin görüyoruz 

yaslanan yavru kedi 1

Daha sonrasında yavru kedimiz Walking Dead serisinin şerifi Rick ile zombi avında

yaslanan yavru kedi 2

Yüzüklerin Efendisi’nde Frodo, Sam ve Gollum ile birlikte görüntülenen yavru kedimiz biraz heyecanlı gibi.

yaslanan yavru kedi 3

Macera devam ediyor, roket gemisi üzerinde uzaya çıkan yavru kedi sizlerle 

yaslanan yavru kedi 4

Vahşi batıda bir bara uğramış bir yavru kedi fikri sizce nasıl?

yaslanan yavru kedi 5

Azgın mavinin kızgın dalgalarında sörf yapan minik kedimiz, sanırım biraz korkmuş ya da her kedi gibi ıslanmaktan haz etmiyor.

yaslanan yavru kedi 6

Son olarak da bir Dünya klasiği, Pisa Kulesi ve bizim poz veren ufaklığı görüyoruz.

yaslanan yavru kedi 7

Sizin favoriniz hangisi?

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Yazar: - 25.07.2017

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