Rufus2.15
Önyüklenebilir USB Disk Hazırlama
Rufus önyüklenebilir USB diskler hazırlamanıza yardımcı olan küçük, kullanımı basit ve aynı zamanda ücretsiz bir programdır.
Genellikle şu durumlarda ihtiyacınız olabilir:
- Bilgisayarınıza format attınız ve işletim sisteminizi bir ISO kalıp dosyası yardımıyla USB bellek üzerinden kuracaksanız.
- İşletim sistemi yüklü olmayan bir bilgisayar üzerinde çalışmanız gerekiyorsa.
- BIOS veya DOS sürümünü güncellemeniz gerekiyorsa.
- Düşük seviyeli bir programı çalıştırmanız gerekiyorsa.
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5- Rufus 2.5.799 için windows 10 dedi ki;
evet süper iso windows 10kurdum süper program bunu tavsiye ederimArtı Yönleri: çok süper Eksi Yönleri: yok gibi
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5- Rufus 1.4.9 için sezgiAd Soyad dedi ki;
Denemedigim boot program kalmadı hiç biri yüzde yirmiden fazla randıman veremedi. Rufus ile boot ettiğim her isonun çalışması beni çok şaşırttı. Diger programlarla boşuna zaman geçirmişim ve o kadar iso dosyalarını boşuna silmişim...
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Rufus 1.1.7.162 için denno dedi ki;
Bir diğer program olan WinToFlash programını da denedim fakat Rufus'un güzel yanı .iso dosyasından da başlatılabilir disk oluşturabilmesi.Artı Yönleri: .iso dosylarından da başlatılabilir disk oluşturabiliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 220 / 44,690
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Pete Batard
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