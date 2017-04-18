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Rusya'dan Google'a Sert Ayar

rusyadan google'a sert ayar

Android yazılım kullanıcıları, akıllı telefonlarını ilk aldıklarında kurulu gelen Google servislerinden şikayetçi mi bilmiyoruz. Ancak Rusya bu duruma tepkisini sert bir şekilde belli etmişti. Rusya Federal Anti-Tekel Servisi’nin (FAS) 2015’de Google’a karşı başlatmış olduğu dava sonuç verdi.

Rusya gibi senelerce devlet tekelinde yönetilmiş bir ülkenin Anti-Tekel Servisi’nin olmasını ironik mi, yoksa mantıklı mı bulursunuz bilmiyorum ama Google, mahkeme sonucuna göre 7,8 milyon dolar para cezası ödeyecek. Bunun yanı sıra, Rusya’daki Android kullanıcılarının zorunlu ilk tercihi de olamayacak. Artık kullanıcılar cihazlarını alırken yüklü olacak arama motoru, harita ve fotoğraf hizmetlerini kendileri seçebilecek.

Bu haberler üzerine, ülkede yaygın kullanılan arama motoru Yandex’in hisselerinin yüzde 7’den fazla yükseldiği bilgisi de oldukça önemli. Hatta öyle ki, Yandex CEO'su Arkady Volozh anlaşmayı "Rus tüketicileri için önemli bir gün" şeklinde ilan etti. Rekabetin her zaman yeniliği doğurduğuna dikkat çeken Volozh, "Rus kullanıcılarının yararına pazardaki rekabeti, etkin ve verimli bir şekilde uygulamayı sağlayacak bu kararı için Federal Anti-Tekel Hizmetine müteşekkirim." açıklamasında bulundu. Peki, ya siz Rusya’nın rekabeti önlediği gerekçesiyle Google’a verdiği bu ayarı nasıl değerlendiriyorsunuz?

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Yazar: - 18.04.2017

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