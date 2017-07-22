Samsung Galaxy Note 8, Bixby Destekli Kulaklıkla Gelebilir

Samsung'un 23 Ağustos'ta resmi olarak tanıtacağı Galaxy Note 8, merakla bekleniyor. Cihaz hakkında sızdırılan son bilgi asistan Bixby ile ilgili. Söylentilere göre Note 8, Bixby destekli bluetooth kulaklık ile gelebilir.

Samsung, yeni amiral gemisi phableti Galaxy Note 8'i 23 Ağustos ayında duyuracağını, Eylül ayında da satışa sunacağını belirtmişti. Cihazın resmi olarak tanıtılmasına az bir zaman kala Bixby destekli bluetooth kulaklığın Samsung Note 8 ile birlikte sunulacağı söylentisi çıktı.

Ayrıca raporda olan bir bölüme göre, Samsung, Bixby destekli kulaklığı Galaxy Note 8 kutusunda bulundurup bulundurmayacağına henüz karar vermedi. Bu sebepten dolayı, kulaklığın telefondan ayrı olarak satılabileceği iddia ediliyor. Bixby Voice şu anda sadece Güney Kore ve ABD'de de kullanılabiliyor. Bu yüzden kulaklık eğer telefondan ayrı satılırsa, sadece bu iki ülkede satışa çıkabileceği de öngörülüyor.

Note 8 ile gelecek kulaklıkta ''Gürültü Engelleme" teknolojisi olduğu belirtiliyor. Ayrıca Siri kadar olmasada, telefonunuzu kullanmadan Bixby'ye soru sorabilir ve cevap alabilirsiniz.

Bu bilgiler henüz net olmadığını da söyleyebilirim. Yani Samsung, Note 8'de yine kendi kulaklığını kullanabilir. Ancak rapor doğruysa, Samsung ve Bixby gelecek ay kulaklığı açıklayacak.

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