Samsung Galaxy S8 Serisi Cihazları Türkiye Satış Fiyatında İndirime Gitti

Neredeyse çerçevesiz kavisli ekranı, sanal "home" tuşu, iris ve yüz tanıma özellikleriyle teknoloji severlerin dikkatini çekmeye başarmış olan Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus modellerin, Türkiye satış fiyatları indirime girdi.

Tasarım olarak farklılık göstermeyen, sadece ekran boyutu ve batarya kapasitesilerinde birbirinden ayrılan modeller daha önce duyurulduğu gibi, 4 bin 399 ve 4 bin 999 TL’den satışa sunulacaktı. 28 Nisan’da Türkiye’deki bekleyenleriyle buluşacak yeni modeller, Kore’de yaşadıkları ekran kızıllaşma problemi haberlerinden mi etkilendi, Note 7’de yaşadıkları talihsizliklerin ardından müşterilerinin güvenini kaybetmekten mi korktu bilinmez, daha indirimli fiyatlarla pazara çıkacaklar.

Yeni fiyatlar, Galaxy S8 için 3 bin 999 TL’ye çekilirken, Galaxy S8 Plus için 4 bin 499 TL olarak açıklandı. Yeni sanal asistanı Bixby, 12 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamerasıyla, tüm sevenlerinin merakla beklediği Samsung’un yeni modellerinin yakalayacağı satış başarısı hala soru işaretlerini koruyor.





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