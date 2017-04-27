Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Şirkete İlaç Gibi Gelecek

Samsung bugün 2017 yılı ilk çeyrek raporlarını açıklarken, şirketin cirosunda ki azalma dikkati çekti. Bunun sebebi şirketin geçen yıl yaşadığı talihsiz durum olarak gösteriliyor. Samsung, bu yıl ilk çeyrek işletme karını 44.7 milyar dolarlık gelir üzerinden hesapladı.

Bu rakamlar Samsung'un piyasadan Note 7'leri çekmesinden sonra yaşadığı normal bir durum. Şimdi Samsung'un planı, Galaxy S8 ve Galaxy S8 + ürünlerinin satışlarını en üst düzeye çıkarmak ve hemen arkasından yazın başında yeni bir amiral gemisi Note 8'i tanıtarak potansiyel karı ayakta tutmak.

Bu yeni amiral gemisinin Note 8 olacağını daha önce pek çok kaynak paylaşmıştı. Öte yandan,Samsung, Galaxy S8 ürün bandının performansından da oldukça memnun, çünkü ön sipariş rakamları oldukça tatmin edici görünüyor. Ancak 2016 yılındaki Note7 faciasının getirdiği zararı en azından onarabilmek için 2017'de bir amiral gemisi daha çıkarma fikri şirket açısından çok da yanlış bir strateji olarak değerlendirilmiyor.

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