Sanal Para Ethereum Milyonlar Kazandırdı

Sanal parayla yatırımlarına yatırım katanları, ev, araba alanları çok duyduk. Duyduk duymasına ama 230 milyon doları duyunca şaşkınlığımıza engel olamadık.

Evet yanlış okumadınız, son dönemin moda kripto parası Ethereum ismini açıklamayan bir kişiyi tam 230 milyon doların sahibi yaptı. Tabi sanmayın ki, bu kişi de ayakkabı boyacısı falandı, 55 milyon doların sahibi zat 1 ay içerisinde varlığını 4 katı artırdı. Anlayacağınız zengin, her şartta daha zengin olmaya devam ediyor.

Kripto paralara olan ilgi her geçen gün artıyor. Öyle ki, ülkeler bile bu piyasa yerlerini kapmaya başladı. Rusya lideri Putin bu yeni akımda safını Ethereum’dan yana tutmuş, hatta ülkede sanal para yatırımlarını teşvik etmişti.

Haberde sözü geçen “0X00A651D43B6E209F5ADA45A35F92EFC0DE3A5184” sanal kimlikli kullanıcı Rus mudur bilinmez ama, Ethereum’daki dalgalanmaları iyi takip etmiş olduğu ortada. 12 Haziran’da en yüksek değeri 395 doları gören Ethereum, 21 Haziran günü bir anda 10 sente kadar düşmüştü.

Geçtiğimiz son 1 aylık dalgalanması fotoğrafta verilen sanal paranın şu an değeri 204 dolar.