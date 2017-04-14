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Star Wars: The Last Jedi'dan İlk Fragman Geldi

Star Wars: The Last Jedi

Star Wars serisinin bu yıl içerisinde vizyona girecek olan filmi Star Wars: The Last Jedi için ilk fragman yayınlandı. Yedinci filmin o müthiş son sahnesinden sonra, hikayenin akışına dair ayrıntılı bilgiler de vermesi beklenen fragman, oldukça heyecanlı sahneler içeriyor. 

Uzun yıllar sonra beyaz perdeye geri dönen seri, 2015 yılında Star Wars: Episode VII - The Force Awakens filmi ile hayranlarının karşısına çıkmıştı. Kurgusal açıdan eski filmlerinin ilerleyişine oldukça benzeyen ve bizi yeni karakterlerle tanıştıran bu film, kötü eleştiriler almasa da büyük bir kitle tarafından da çok sevilmişti. Filmin sonunda da tanıdık karakterlerden biri karşımıza çıkmış ve Rey karakterini selamlamıştı. 

Yeni videodan anladığımız üzere Jedi olmak için eğitim almaya başlayan Rey, kendini çok zorlayan -her ne kadar ensesine binen bir Yoda olmasa da- bir sürecin içine girmiş. Bununla birlikte Rey'in taşları hareket ettirdiği kısım ile Luke'un ilk defa gücü kullandığı o efsane sahne arasında yine bir bağlantı kurmayı başaran yönetmen Rian Johnson, seyircilere yine eskiye sürekli göndermeler yapan bir film göstereceğinin de ilk sinyallerini vermiş oldu. 

Yaklaşık iki dakika içerisinde filme dair her şey anlatılamasa bile görmek istediğiniz çoğu şeyi görebildiğiniz Star Wars: The Last Jedi filminin tanıtım videosunu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. 

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Yazar: - 14.04.2017

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