Steve Wozniak, iPhone 8'in Fiyatına Değeceğini Söylüyor

Steve Jobs'la birlikte Apple'ın iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, katıldığı bir teknoloji konferansında, kamuoyunda konuşulan iPhone 8 fiyatının Apple kalitesine oranla normal olduğunu söyledi.

Eskiden Apple müşterilerinin “daha fazla” için daha az ödeme yaptıkları konusunda şakalar yapılırdı. Ancak Amerika’daki bu algı yakın zamanda değişecek gibi görünüyor. Zira gelecek iPhone 8 fiyatının 1000 dolardan fazla maliyete sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Apple’ın kurucularından Steve Wozniak, yeni iPhone’un bu fiyata değeceğini düşünüyor. Wozniak, Çin’in Guangdong şehrinde düzenlenen bir teknoloji konferansında yaptığı konuşmada, iPhone’un kalitesi düşünüldüğünde bu ağır etikete değer olduğunu söyledi.

Wozniak, Güney Çin Morning Post Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Çin telefonları hakkında hayran olduğum şey buydu: Maliyeti düşürürken işlevselliğinden gerektiği kadar tasarruf etme. Hayatımda kaliteye inancım, her zaman etiketten daha fazla olmuştur. Dolayısıyla Apple, pazardaki en büyük paya sahip olmayabilir, ancak muhtemelen iPhone fiyatı, elde edeceğiniz kalitenin altında kalacaktır. En iyi ürüne sahip olmak için Apple en doğru adres” dedi.

Steve Wozniak’ın bu açıklamayı, Apple’ın eski bir kurucusu olarak mı yoksa sıradan bir müşteri olarak mı yaptığını bilmiyoruz ancak yükselen iPhone fiyatı, kamuoyunda tartışılmaya devam edilecek gibi gözüküyor.

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