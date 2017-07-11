Turkcell T80 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Mart ayında tanıtılmasını beklediğimiz, yerli telefon sektörünün önde gelen markası Turkcell’in en yeni modeli T80 raflarda yerini alıyor. İşte yeni modelin merak edilen tüm ayrıntıları!

Odaklanmayı kolaylaştıran çift kamera teknolojisi, daha kaliteli ve üç boyutlu fotoğraflar yakalamanıza olanak sağlıyor. Metal gövdesiyle ultra dayanıklı T80, 5.2 inçlik full HD ekranıyla yüksek çözünürlüğü cebinize getiriyor. Parmak izi okuyucu teknolojiyle daha güvenli hale gelen yeni Turkcell akıllı telefonu, 4.5G destekli.

Turkcell TV+ ile 150 TV kanalı ve ‘Dergilik’ uygulamasıyla 300 derginin ücretsiz kullanılabileceği yeni modeli, 18 Temmuz’a kadar turkcell.com üzerinden satın aldığınızda Turkcell’in sanal gerçeklik gözlüğü T-VR’a da ücretsiz sahip olabileceksiniz.

Turkcell T80 Özellikleri

Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080 Piksel Kamera 13 MP + 2 MP Çift Arka Kamera, 13 MP Ön Kamera İşlemci Android 7.1.1 (Nougat) Bellek (RAM) 2 GB İşlemci Hızı Qualcomm 8940 İşlemci, 1.4 Ghz 4 Çekirdek + 1.1 Ghz 4 Çekirdek Boyut 148.4x71.5x7.7mm Ağırlık 141.6 gr Hafıza 16 GB Dahili+128 GB Arttırılabilir Hafıza Pil 2730 mAh (400 saate kadar bekleme, 7 Saate Kadar konuşma süresi) Diğer Micro USB Data Bağlantı ve Şarj Bağlantısı, GPS & Lokasyon

Turkcell T80 Satış Fiyatı Ne Kadar?

Gri ve altın sarısı olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulan Turkcell T80'i, Turkcell'in internet sitesi üzerinden 1299 TL'ye satın alabilirsiniz.

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