Türkiye'de de Sanal Paraya Olan İlgi Artıyor

Dünya genelinde sanal paralara olan ilginin son sürat arttığına dair sıkça haber yazıyoruz. Özellikle Bitcoin, son 1 sene içerisinde rekor üstüne rekor kırarak adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Doviz.com verilerine göre, Türkiye’de de Bitcoin ve Litecoin gibi kripto paralara ilgi her geçen gün artıyor.

Bugün 13:00 itibariyle değeri 2 bin doları aşan Bitcoin’i Türkiye’den her gün 20 bini aşkın kullanıcı takip ediyor. Sadece Ocak ayından bu yana değerini yüzde 145,14 arttıran sanal paranın yatırımcıların dikkatini çekiyor olması sanıyorum çok da garip değil. Yine aynı şekilde yıl başından bu yana, değerini yüzde 946,15 artarak 4,16 dolardan 43,52 dolara yükselen Litecoin de Bitcoin’in alternatifi olarak ülkemizde ciddi ilgi görüyor.

Analistlerin tahminine göre, yıl içerisinde değerini 3 bin doların üzerine çıkarması beklenen Bitcoin, döviz piyasasını sallamaya devam edeceğe benziyor. Doların yüzde 1,45, Euronun ise yüzde 9,86 artış gösterdiği 2017 yılı, döviz yatırımcıları için karlı olmaya devam ederken, özellikle güvenlikleriyle öne çıkan kripto paralar bu sektörü de sanallaştırmaya devam edeceğe benziyor.