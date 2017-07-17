Twitter, 'Keşke Olsa' Denilen Emojileri Listeledi

Emoji, kimilerine göre gereksiz ve samimiyetsiz, kimilerine göreyse olmazsa olmaz bir atraksiyon. Emoji, yeri gelir en güzel aşkların katili olur, yeri gelir en büyük gerginliklerde de zeytin dalı. Twitter, 17 Temmuz #WorldEmojiDay (DünyaEmojiGünü) için kullanıcılarının en çok talep ettiği emojileri derledi. Bakalım sizin de, “Ya bak şunun emojisi olsa ne iyi olurdu” dediğiniz emojiler listede var mı?

Tahmin edersiniz Dünya ve Türk kullanıcılarının istekleri pek benzeşmiyor. Dünya genelinde en çok olması istenilenen emojiler şöyle:

Zürafa

Siyah Kalp

Kusma

Köpek balığı

Tuz

Göz devirme

Alay

Süpürge

Listede bulunan siyah kalp ve köpek balığı aslında kullanılabilir emojiler arasında, ayrıca tuz ve süpürgenin neden gerekeceğine de pek anlam veremedim. Neyse, malum kültür farklılıkları. Eminim onlar da Türk kullanıcılarının isteklerine anlam verememiştir. İşte Twitter’da yazılan taleplere göre Türk kullanıcıların en çok istediği emojiler:

Nazar

Atatürk

Huni

İç çekme

İnce belli bardak

Yav he he

‘Yav he he’ nasıl emoji olur pek anlamasam da listenin gerisini oldukça haklı buldum. Bu listelere ek olarak, Tamindir ailesi olarak yokluğunu hissettiğimiz birkaç emojiyi de naçizane şuraya bırakıyorum:

Boş Külah

Nusret

Nargile

Giresunlu duruşu

Hey gidi

Macerayı seven adam

Masanın altına girmiş çocuk

Son olarak da yakın dosttan özel istek olan 'Flamingo' emojisini de ekleyerek listemizi bitiriyoruz. Sizin bu listelenenler dışında olmasını istediğiniz emoji var mı?

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