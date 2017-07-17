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TamindirHaberSosyal MedyaTwitter, 'Keşke Olsa' Denilen Emojileri Listeledi

Twitter, 'Keşke Olsa' Denilen Emojileri Listeledi

ah keşke olsa denen emojiler

Emoji, kimilerine göre gereksiz ve samimiyetsiz, kimilerine göreyse olmazsa olmaz bir atraksiyon. Emoji, yeri gelir en güzel aşkların katili olur, yeri gelir en büyük gerginliklerde de zeytin dalı. Twitter, 17 Temmuz #WorldEmojiDay (DünyaEmojiGünü) için kullanıcılarının en çok talep ettiği emojileri derledi. Bakalım sizin de, “Ya bak şunun emojisi olsa ne iyi olurdu” dediğiniz emojiler listede var mı?

Tahmin edersiniz Dünya ve Türk kullanıcılarının istekleri pek benzeşmiyor. Dünya genelinde en çok olması istenilenen emojiler şöyle:

  • Zürafa
  • Siyah Kalp
  • Kusma
  • Köpek balığı
  • Tuz
  • Göz devirme
  • Alay
  • Süpürge

Listede bulunan siyah kalp ve köpek balığı aslında kullanılabilir emojiler arasında, ayrıca tuz ve süpürgenin neden gerekeceğine de pek anlam veremedim. Neyse, malum kültür farklılıkları. Eminim onlar da Türk kullanıcılarının isteklerine anlam verememiştir. İşte Twitter’da yazılan taleplere göre Türk kullanıcıların en çok istediği emojiler:

  • Nazar
  • Atatürk
  • Huni
  • İç çekme
  • İnce belli bardak
  • Yav he he

Yav he he’ nasıl emoji olur pek anlamasam da listenin gerisini oldukça haklı buldum. Bu listelere ek olarak, Tamindir ailesi olarak yokluğunu hissettiğimiz birkaç emojiyi de naçizane şuraya bırakıyorum:

  • Boş Külah
  • Nusret
  • Nargile
  • Giresunlu duruşu
  • Hey gidi
  • Macerayı seven adam
  • Masanın altına girmiş çocuk

Son olarak da yakın dosttan özel istek olan 'Flamingo' emojisini de ekleyerek listemizi bitiriyoruz. Sizin bu listelenenler dışında olmasını istediğiniz emoji var mı?

İndir
Emoji Keyboard Pro Android
Emoji Keyboard Pro Android Android için Klavye Uygulaması

İndir5.9 MB
Emoji Keyboard-Funny &Colorful Android
Emoji Keyboard-Funny &Colorful Android Android için Emoji Klavye Uygulaması

İndir19 MB
Kika Emoji Keyboard Android
Kika Emoji Keyboard Android Android için Emoji Klavye Uygulaması

FaceTune Memoji ile Yüzler Emoji'ye Dönüşüyor

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Yazar: - 17.07.2017

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