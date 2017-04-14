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Twitter Kullanıcılarını Uyardı: Takipçi Uygulamalarına Dikkat!

twitter uyardı: takipçöi uygulamalrına dikkat

Twitter Türkiye, resmi hesabından bugün saat 13:00’de paylaştığı tweetiyle kullanıcılarını, “Size takipçi veya para kazandıracağını belirten tüm uygulamalara karşı dikkatli olun.” şeklinde uyardı. 

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#öncehesapgüvenliği’ hashtagiyle paylaştığı tweet'e, Yardım Merkezi’ne yönlendiren bir linki de ekleyen Twitter Türkiye hesabı, “Bazı uygulamalar size daha fazla takipçi kazandırmayı vaat eder. Bu uygulamaları kullanmak zararlı olabilir ve sıklıkla Twitter Kuralları'nın ihlaline yol açar.” uyarısında bulundu. Yardım Merkezi’nde Politikalar ve Bildirme seçeneğinin, En İyi Uygulamalar şıkkından ulaşabileceğiniz açıklamada, bu uygulamaların taşıdığı riskler listeleniyor:

  • Hesabınız ele geçirilmiş olabilir.
  • Hesabınız otomatik olarak spam niteliğinde bağlantılar içeren mesajlar gönderebilir, diğer hesapları rastgele ve agresif bir şekilde takip edebilir veya başka Tweetleri retweetleyip favorilere ekleyebilir.
  • Hesabınız sahte veya ele geçirilmiş takipçiler kazanabilir.
  • Hesabınız ek uygulamaları doğrulayabilir.
  • Hesabınız bir çok hesabı engelleyebilir ve askıya alınabilir.

Eminim ana sayfanızda virüs bulaşmış, saçma tweetler paylaşan tanıdıklarınız vardır. Bu durum, takipçi sayısı konusunda yapacağınız ufak bir açgözlülükle başınıza gelebileceği gibi, yanlışlık sonucu da yaşayabilirsiniz. Twitter konuyla ilgili, “‘bedava takipçi uygulaması' kullanıyor olabileceğinizi düşünüyorsanız, uygulamalarınızı gözden geçirip ilgili uygulamanın hesabınıza erişimini derhal iptal edin.” önerisinde bulunuyor. Daha ayrıntılı bilgi için Twitter Yardım Merkezi’ni ziyaret edebilirsiniz.

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

Yazar: - 14.04.2017

Twitter Kullanıcılarını Uyardı: Takipçi Uygulamalarına Dikkat! İçin Yorum Yaz

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