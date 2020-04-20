PDF.io platformu ile ihtiyaç duyabileceğiniz PDF araçları na ulaşabilirsiniz.

Proje, ödev vb. amaçlarla PDF oluşturmanız gerektiğinde, bu dosyalar üzerinde çeşitli işlemler yapmak istediğinizde ihtiyaç duyabileceğiniz araçlara PDF.io platformundan erişim sağlayabilmeniz mümkün. Word, Excel ve JPG dosyalarını PDF’e dönüştürme, PDF dosyalarını Word, Excel veya JPG dosyasına dönüştürme, PDF sıkıştırma, PDF ayırma, PDF birleştirme ve PDF koruma gibi faydalı araçlar sunan PDF.io platformunda, PDF belgelerine sayfa numarası da ekleyebilirsiniz.

PDF sayfalarınızın birkaç sayfasını veya tamamının yönünü döndürmek için Döndür aracını sizlere sunan PDF.io platformunda, şifreli dosyaların kilidini kaldırabilmeniz de mümkün. Bilgisayarınıza ek bir uygulama yüklemenize gerek kalmadan ihtiyacınız olan pek çok aracı sizlere sunan PDF.io tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor.