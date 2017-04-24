WhatsApp Grup Yöneticileri İçin Şok Karar!

Bundan böyle WhatsApp'ta, grup yöneticileri hapse atılabilecek. WhatsApp üzerinde grup kurarak çeşitli konularda sohbet edenler artık çok da serbest davranamayacaklar.

WhatsApp üzerinde grup kurmak çok kolay. Ancak bundan böyle grupların konuştuklarına dikkat etmesi gerekecek. Yeni bir kararla grup yöneticilerinin sorumlulukları artıyor, hatta dikkatli olmazlarsa hapis cezası ile karşılaşabilecekler.

Aslında haberin kaynağı Türkiye değil. Hindistan. Ancak emsal bir karar olduğu için tüm WhatsApp camiasını ilgilendiriyor. Hindistan'ın Varanasi kentinde yeni yürürlüğe giren bir yasa, Whatsapp gruplarında atılan mesajların hukuki sorumluluğunu tamamen grup yöneticisine yüklüyor.

Kararın özünde ise yalan haber yayma alışkanlıklarının önlenebilmesi yatıyor. Sputnik'in haberine göre yeni yasa, Hindistan'da kullanıcı sayısı 200 milyonu bulan Whatsapp müdavimlerinin yalan haberleri yaymasını engellemek üzere uygulanacak.

Bu durumun nasıl bir mekanizmayla kontrol edeceğini merak ediyorsanız; gruptan birisinin rapor ve ihbar yöntemi kullanması yeterli oluyor. Öte yandan kimsenin ağzında bakla ıslanmayacağından, grup dışı konuşmalarla haberlerin hızla yayılabileceği de önlenmiş oluyor. Ancak, bu tür müdahalelerin, ne tür konularda yapılacağı hala şaibeli.