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WhatsApp'a Gece Modu Özelliği Geliyor

whatsapp

Birçok insanın ortak hızlı mesajlaşma servisi WhatsApp'a Gece Modu özelliği geldi. Peki Gece Modu özelliği ne gibi yenilikler getiriyor?

Hepimizin gün içerisinde en az bir defa göz geçirdiği uygulama WhatsApp, gün geçtikçe kendini güncellemeye devam ediyor. Genellikle yeni gelen güncellemeler ya tasarım ya da hata onarmak amaçlı olurdu. Ancak, "Gece Modu" özelliği her iki durumu da kapsıyor. Artık yeni güncellemeyle birlikte, WhatsApp'ınızda daha koyu renkler hakim olacak. Teknik olarak hata onarımları, mesaj sorunları da giderilirken, fotoğraflar konusunda da  uygulamaya yenilikler yapıldı.

Uygulama üzerinden yaptığınız konuşmalarda görüntü kalitesini arttırmayı hedefleyen WhatsApp, hücresel veri konusunda da performans artışı yaşatmayı planlıyor. Mesajlaşmada, görüntülerde, videolarda daha az internet harcamayı düşünen uygulamanın yeni güncelleme şu an için iOS işletim sistemine sunulmuş durumda. Ayrıca kısa süre içerisinde Android'e de gelmesi bekleniyor.

Bir sohbet uygulaması için kamera arayüzündeki sadelik ve eksiklikler ile geri planda kalan WhatsApp, gece modu özelliği ile düşük ışıktaki fotoğrafların, videoların ve görüntülü konuşmaların kalitesini arttırmayı planlıyor. Ayrıca, bence yeni gelebilecek video filtreleri de WhatsApp için hiç fena olmaz.

İndir33 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

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Yazar: - 02.07.2017

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