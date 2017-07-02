WhatsApp'a Gece Modu Özelliği Geliyor

Birçok insanın ortak hızlı mesajlaşma servisi WhatsApp'a Gece Modu özelliği geldi. Peki Gece Modu özelliği ne gibi yenilikler getiriyor?

Hepimizin gün içerisinde en az bir defa göz geçirdiği uygulama WhatsApp, gün geçtikçe kendini güncellemeye devam ediyor. Genellikle yeni gelen güncellemeler ya tasarım ya da hata onarmak amaçlı olurdu. Ancak, "Gece Modu" özelliği her iki durumu da kapsıyor. Artık yeni güncellemeyle birlikte, WhatsApp'ınızda daha koyu renkler hakim olacak. Teknik olarak hata onarımları, mesaj sorunları da giderilirken, fotoğraflar konusunda da uygulamaya yenilikler yapıldı.

Uygulama üzerinden yaptığınız konuşmalarda görüntü kalitesini arttırmayı hedefleyen WhatsApp, hücresel veri konusunda da performans artışı yaşatmayı planlıyor. Mesajlaşmada, görüntülerde, videolarda daha az internet harcamayı düşünen uygulamanın yeni güncelleme şu an için iOS işletim sistemine sunulmuş durumda. Ayrıca kısa süre içerisinde Android'e de gelmesi bekleniyor.

Bir sohbet uygulaması için kamera arayüzündeki sadelik ve eksiklikler ile geri planda kalan WhatsApp, gece modu özelliği ile düşük ışıktaki fotoğrafların, videoların ve görüntülü konuşmaların kalitesini arttırmayı planlıyor. Ayrıca, bence yeni gelebilecek video filtreleri de WhatsApp için hiç fena olmaz.

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