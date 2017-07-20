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WhatsApp'ta Canlı Yayında Fabrika Kundakladı!

madde

WhatsApp'la ilgili her geçen gün yeni bir haber duyar olduk. İstismardan tutun dolandırıcılığa kadar farklı amaçlara araç olan WhatsApp, bu kez Denizli'de bir yangının izletilmesi haberi ile karşımıza geliyor.

Olay gece 22:00 civarında Denizli'de yatak yayı ve imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Babasıyla sorun yaşayan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen 24 yaşındaki Tolga E., iddiaya göre gece tüfekle fabrikaya geldi. İçeri girmeye çalıştığı sırada yan fabrikada çalışan bir güvenlik personeli genci uzaklaştırmak istedi. Ancak genç havaya ateş açarak personeli oradan uzaklaştırdı. Fabrikaya girdikten sonra babasını WhatsApp'tan görüntülü arayarak etrafa benzin dökmeye başladı. Ne kadar ikna etmeye çalışsa da babasını dinlemeyen genç fabrikayı canlı yayında kundakladı. 

Babasının yaptığı ihbar ile olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Genç tutuklanırken, büyüyen yangın güçlükle söndürülebildi. Tamamen kül olan fabrikadaki zarar 3 milyon lira olarak açıklandı. 

denizli-yangin

Sonuç olarak madde bağımlılığının ne kadar kötü olaylara sebep olduğunu bu haberler ile tekrar tekrar anlıyoruz. Tüm okurlarımızdan ve ailelerden ricamız; lütfen cocuklarınızın çevresini ve eylemlerini abartılı olmamak şartıyla kontrol halinde olun. Sadece ailemiz değil, diğer yakınlarımız için de aynı hassasiyeti gösterelim ve bu tarz olaylar artık yaşanmasın.

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Yazar: - 20.07.2017

WhatsApp'ta Canlı Yayında Fabrika Kundakladı! İçin Yorum Yaz

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