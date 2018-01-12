Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker, bilgisayarınızın, kısa bir süre önce keşfedilen Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarından etkilenip etkilenmediğini öğrenmenize yardımcı olan ücretsiz bir virüs tarama aracı olarak tanımlanabilir.

Meltdown ve Spectre, saniyeler içerisinde şifrelerinizin ve hassas bilgilerinizin çalınmasına yol açan güvenlik açıklarıydı. Bu açıkların kritik olması nedeniyle sisteminiz için en son işletim sistemi, yazılım ve firmware güncellemelerini indirmeniz gerekiyor. Fakat ilk olarak bilgisayarınızın Meltdown ve Spectre açıklarından etkilenip etkilenmediğini öğrenmeniz gerekiyor.

Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker ile tek tıklamayla işlemcinizi analiz edebiliyor ve Meltdown ve Spectre açıklarından etkilenip etkilenmediğini öğrenebiliyorsunuz. Çok düşük dosya boyutuna sahip programı saniyeler içinde indirebiliyorsunuz. Programı çalıştırmak için yüklemenize de gerek yok, .exe dosyasına tıklamanız yeterli.

Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker, güvenlik açığı analizi yaptıktan sonra size önlem almak için neler yapabileceğiniz konusunda tavsiyeler de vermekte.