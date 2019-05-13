Audials Music Tube 2019: YouTube'dan müzik dinlemek ve indirmek için en iyi program
Audials Music Tube 2019, YouTube’dan müzik dinlemek ve indirmek için en iyi program. YouTube’daki tüm müzikleri tür, sanatçı ve albüme göre sıralayan programla müzik arşivinizi kolayca oluşturabilirsiniz.
Tamindir kullanıcılarına özel 72 saatlik ücretsiz tam kullanım!
YouTube’un geniş müzik ve video klip arşivine daha hızlı ulaşmanızı sağlayan harika bir Windows programı Audials Music Tube 2019.
YouTube videolarını ister video dosyası olarak ister müzik parçası olarak yüksek kalitede kaydedebildiğiniz, şarkı sözü ve ID3 etiketi aramakla uğraşmadığınız, sanatçıların diskografilerine hızlıca ulaşıp ister tek tek ister tek seferde indirebildiğiniz, haftalık çalma listeleriyle dünyanın dört bir yanında en çok dinlenen parçaları ister online dinleyip isterseniz de indirip çevrimdışı (internetsiz) dinleyebildiğiniz, yapay zeka destekli müzik haritasından yeni tarzlar ve sanatçılar keşfedebildiğiniz eşsiz bir müzik dinleme programından bahsediyorum.
Audials Music Tube 2019 Özellikleri
- En Yüksek Kalitede Kaydedin: YouTube videolarını video dosyası olarak veya müzik parçası olarak kaydedin. (Şarkı sözleri ve ID3 etiketler otomatik olarak ekleniyor.)
- Audials Turbo! Single’ları, albümleri veya diskografileri yüksek kalitede, ışık hızında indirin.
- Otomatik Oluşturulan Haftalık Listeler: Haftalık çalma listelerini ister online dinleyin isterseniz de indirip çalma listenize atın.
- Müzik ve Klipleri İndirin: Hitler, müzik albümlerine göre net bir şekilde gruplandırılır. Böylece istediğiniz başlığı rahatça dinleyebilir ya da MP3 olarak anında indirebilirsiniz. Ayrıca favori müziğinizi çalma listesine bağlayabilirsiniz.
- Her Türden Müzik: Sevdiğiniz türü seçtiğinizde Audials, o türde çalan tüm sanatçıların albümlerini net bir şekilde listeliyor. İstediğiniz müzisyenin diskografisine gidin ve ister beğendiğiniz parçalarını indirin, isterseniz de tüm parçalarını tek bir seferde indirin.
- Müzik Evrenini Keşfedin: Yapay zekadan güç alan Music Zoom haritası, inanılmaz bir müzik arşivi sunmakla kalmıyor, yeni müzik tarzları ve sanatçıları keşfetmenize yardımcı oluyor.
- Müziğinizi Yanınızda Taşıyın: Kopyalama modu müziklerinizi akıllı telefonunuza veya tabletinize aktarmanıza izin veriyor.
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