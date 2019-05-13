Audials Music Tube 2019, YouTube’dan müzik dinlemek ve indirmek için en iyi program. YouTube’daki tüm müzikleri tür, sanatçı ve albüme göre sıralayan programla müzik arşivinizi kolayca oluşturabilirsiniz.

Tamindir kullanıcılarına özel 72 saatlik ücretsiz tam kullanım!

YouTube’un geniş müzik ve video klip arşivine daha hızlı ulaşmanızı sağlayan harika bir Windows programı Audials Music Tube 2019.

YouTube videolarını ister video dosyası olarak ister müzik parçası olarak yüksek kalitede kaydedebildiğiniz, şarkı sözü ve ID3 etiketi aramakla uğraşmadığınız, sanatçıların diskografilerine hızlıca ulaşıp ister tek tek ister tek seferde indirebildiğiniz, haftalık çalma listeleriyle dünyanın dört bir yanında en çok dinlenen parçaları ister online dinleyip isterseniz de indirip çevrimdışı (internetsiz) dinleyebildiğiniz, yapay zeka destekli müzik haritasından yeni tarzlar ve sanatçılar keşfedebildiğiniz eşsiz bir müzik dinleme programından bahsediyorum.

Audials Music Tube 2019 Özellikleri