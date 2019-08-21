Avast Premium Security, bilgisayar, telefon ve tabletiniz için en kapsamlı korumayı sunan ileri seviye bir güvenlik programı. Antivirüsten daha fazlasını sunan Avast Premium Security, tüm masaüstü ve mobil cihazlarınız için eksiksiz bir çevrimiçi koruma sağlar.

Windows PC, Mac bilgisayar, Anroid telefon, iPhone veya iPad, hangi cihazı kullanırsanız kullanın, Avast Premium Security ile koruma altındasınız. Windows PC kullanıcısı olarak virüsler, fidye yazılımları, dolandırıcılar ve diğer saldırılardan korunursunuz. Mac bilgisayar kullanıyorsanız, kötü amaçlı yazılımlar dışında kötü amaçlı web siteleri ve savunmasız WiFi ağları gibi güvenliğinizi tehlikeye atan tehditlerden korunursunuz. Avast'ın şimdiye kadarki en gelişmiş güvenlik yazılımı Premium Security, akıllı telefon ve tabletinizi kullanırken de çevrimiçi güvenlik ve gizliliğinizi sağlar. En iyi kötü amaçlı yazılım, hırsızlık korumasına sahip olur, güvenli olmayan WiFi ağlarında uyarılırsınız ve kişisel bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan kişilerin tuzağına düşmezsiniz.

Windows PC Koruması

Virüsleri, casus yazılımları ve diğer tehditleri gerçek zamanlı olarak engelleyin

Gelişmiş fidye yazılımı korumasının rahatlığını yaşayın

Daha güvenli çevrim içi alışveriş ve bankacılık işlemleri için sahte web sitelerinden uzak durun

Gelişmiş güvenlik duvarı ile bilgisayar korsanlarını bilgisayarınızdan uzak tutun

Yabancıların web kameranızı kullanarak sizi izlemesini önleyin

Mac Koruması

Virüsleri, casus yazılımları ve diğer tehditleri gerçek zamanlı olarak engelleyin

Gelişmiş fidye yazılımı korumasının rahatlığını yaşayın

WiFi ağı zayıf noktalarına ve yetkisiz kişilere karşı anında uyarı alın

Daha güvenli çevrimiçi alışveriş ve bankacılık işlemleri için sahte web sitelerinden uzak durun

En yeni kimlik avı sitelerine karşı ek bir güvenlik katmanı edinin

Android Koruması

Virüs, casus yazılım ve diğer kötü amaçlı uygulama yüklemelerini engelleyin

Telefonunuz çalınırsa hırsızın fotoğrafını çekin ve sesini kaydedin

Bir hırsız SIM kartınızı değiştirirse telefonunuzu otomatik olarak kilitleyin

Pili biterse telefonunuzun son bilinen konumunun izini sürün

Kişisel fotoğrafları ve uygulamaları PIN kodu veya parmak izi ile kilitleyin

iPhone/iPad Koruması

Bağlanmadan önce Wi-Fi ağlarındaki güvenlik açıklarını tarayın

Sınırsız sayıda e-posta adresini parola sızıntılarına karşı izleyin

Sınırsız sayıda kişisel fotoğrafınızı şifreli fotoğraf kasamızda gizleyin

Yerleşik VPN ile internette güvenli ve gizli bir şekilde gezinin

Avast Premium Security Öne Çıkan Özellikleri