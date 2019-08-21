Avast Premium Security (İndir): Bilgisayar, telefon ve tabletiniz için en güçlü koruma!
Avast Premium Security, bilgisayar, telefon ve tabletiniz için en kapsamlı korumayı sunan ileri seviye bir güvenlik programı. Antivirüsten daha fazlasını sunan Avast Premium Security, tüm masaüstü ve mobil cihazlarınız için eksiksiz bir çevrimiçi koruma sağlar.
Windows PC, Mac bilgisayar, Anroid telefon, iPhone veya iPad, hangi cihazı kullanırsanız kullanın, Avast Premium Security ile koruma altındasınız. Windows PC kullanıcısı olarak virüsler, fidye yazılımları, dolandırıcılar ve diğer saldırılardan korunursunuz. Mac bilgisayar kullanıyorsanız, kötü amaçlı yazılımlar dışında kötü amaçlı web siteleri ve savunmasız WiFi ağları gibi güvenliğinizi tehlikeye atan tehditlerden korunursunuz. Avast'ın şimdiye kadarki en gelişmiş güvenlik yazılımı Premium Security, akıllı telefon ve tabletinizi kullanırken de çevrimiçi güvenlik ve gizliliğinizi sağlar. En iyi kötü amaçlı yazılım, hırsızlık korumasına sahip olur, güvenli olmayan WiFi ağlarında uyarılırsınız ve kişisel bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan kişilerin tuzağına düşmezsiniz.
Windows PC Koruması
- Virüsleri, casus yazılımları ve diğer tehditleri gerçek zamanlı olarak engelleyin
- Gelişmiş fidye yazılımı korumasının rahatlığını yaşayın
- Daha güvenli çevrim içi alışveriş ve bankacılık işlemleri için sahte web sitelerinden uzak durun
- Gelişmiş güvenlik duvarı ile bilgisayar korsanlarını bilgisayarınızdan uzak tutun
- Yabancıların web kameranızı kullanarak sizi izlemesini önleyin
Mac Koruması
- Virüsleri, casus yazılımları ve diğer tehditleri gerçek zamanlı olarak engelleyin
- Gelişmiş fidye yazılımı korumasının rahatlığını yaşayın
- WiFi ağı zayıf noktalarına ve yetkisiz kişilere karşı anında uyarı alın
- Daha güvenli çevrimiçi alışveriş ve bankacılık işlemleri için sahte web sitelerinden uzak durun
- En yeni kimlik avı sitelerine karşı ek bir güvenlik katmanı edinin
Android Koruması
- Virüs, casus yazılım ve diğer kötü amaçlı uygulama yüklemelerini engelleyin
- Telefonunuz çalınırsa hırsızın fotoğrafını çekin ve sesini kaydedin
- Bir hırsız SIM kartınızı değiştirirse telefonunuzu otomatik olarak kilitleyin
- Pili biterse telefonunuzun son bilinen konumunun izini sürün
- Kişisel fotoğrafları ve uygulamaları PIN kodu veya parmak izi ile kilitleyin
iPhone/iPad Koruması
- Bağlanmadan önce Wi-Fi ağlarındaki güvenlik açıklarını tarayın
- Sınırsız sayıda e-posta adresini parola sızıntılarına karşı izleyin
- Sınırsız sayıda kişisel fotoğrafınızı şifreli fotoğraf kasamızda gizleyin
- Yerleşik VPN ile internette güvenli ve gizli bir şekilde gezinin
Avast Premium Security Öne Çıkan Özellikleri
- Antivirüs: Virüsleri, casus yazılımları, truva atlarını, fidye yazılımlarını ve diğer kötü amaçlı yazımları gerçek zamanlı olarak algılar ve engeller.
- Smart Scan (Akıllı Tarama): Tek tarama, gizli kötü amaçlı yazılımlar ve tarayıcı tehditlerinden güncel olmayan yazılımlara ve diğer güvenlik açıklarına her şeyi bulur.
- Behavior Shield: 0 saniye tehditler ve fidye yazılımlarından korumak için şüpheli yazılım davranışını engeller.
- CyberCapture: Bilinmeyen, potansiyel olarak zararlı dosyaları bulutta analiz eder ve eğer tehditse tüm Avast kullanıcıları için bir çözüm oluşturur.
- Firewall (Güvenlik Duvarı): Windows'un temel güvenlik duvarının aksine PC'nizin içine giren ve çıkan öğeler üzerinde gelişmiş kontrol sunar.
- Ransomware Shield (Fidye Yazılım Koruması): Güvenilmeyen uygulama ve fidye yazılımlarının kişisel fotoğraf ve dosyaları değiştirmesini, silmesini veya şifrelemesini engeller.
- Real Site: Kredi kartı numaralarınızı, bankacılık bilgilerinizi ve şifrelerinizi çalmak için tasarlanmış sahte web sitelerine karşı korur.
- Wi-Fi Inspector: Ev WiFi (veya kablolu) ağınızdaki zayıflıkları otomatik olarak algılayarak hacker'ları uzak tutar.
- Webcam Shield (Web Kamera Kalkanı): Güvenilmeyen uygulama ve kişilerin bilgisayarınızın web kamerası aracılığıyla sizi gözetlemelerini önler.
- Sensitive Data Shield (Hassas Veri Kalkanı): Casus yazılımların hassas verileriniz arasında gizlenmesini önler.
- Data Shredder: Herhangi bir dosyayı kalıcı olarak silin. Böylece gizliliğinizden ödün vermeden bilgisayarınızı ödünç verebilir, satabilir veya atabilirsiniz.
- Rescue Disk (Kurtarma Diski): Bilgisayarınızın başlamasına engel olan virüsleri temizlemenize yardımcı olan Avast tarayıcısının önyüklenebilir bir sürümünü (CD veya USB disk) oluşturur.
- Do Not Disturb Mode (Rahatsız Etme Modu): Sizi rahatsız edecek herhangi bir bildirim olmadan videoları izlemenizi, oyunları oynamanızı veya tam ekran sunum yapmanızı sağlar.
- Automatic Software Updater (Otomatik Yazılım Güncelleyici): Yazılımlarınızı en son güvenlik ve performans iyileştirmeleri ile otomatik olarak güncel tutar.