Avast Secure Browser, Windows kullanıcıları için gizli, güvenli ve hızlı internet tarayıcısı. Kullanıcıların gizlilik ve güvenliği göz önünde bulundurularak siber güvenlik ve gizlilik uzmanları tarafından tasarlanmış özel bir web tarayıcı. Siber güvenlikte lider konumda olan Avast’ın Windows PC kullanıcılarına özel olarak geliştirdiği internet tarayıcısı Avast Secure Browser, günümüz modern web tarayıcılarda olmayan birçok özelliğe sahip.

Çevrimiçi gizlilik, güvenlik ve hıza önem veren Windows PC kullanıcılarına tavsiye edeceğim internet tarayıcısı Avast Secure Browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge gibi lider tarayıcıların çok ötesinde. Güvenlik uzmanları tarafından gizlilik için geliştirilen gelişmiş internet tarayıcı Avast Secure Browser, tamamen kullanıcıların ihtiyaçları gözetilerek geliştirilmiş.

Avast Secure Browser Özellikleri

Parolalarınızı, kredi kartı numaralarınızı ve diğer kişisel verilerinizi çalmamaları için bilgisayar korsanlarının yazdıklarınızı görmesini engelleyen Banka Modu (Bank Mode), meraklı kişilerin sizi izlemesini engelleyen ve ülkede sunulmayan içeriğe erişmenizi sağlayan SecureLine VPN, web sitelerinin kimliğinizi belirlemesini engelleyen Parmak İzi Koruması (Anti-Fingerprinting), web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi için reklamları durduran Reklam Engelleyici (Adblock), kötü niyetli web siteleri ve indirmeleri engelleyerek bilgisayarınıza virüslerin, casus yazılımların ve fidye yazılımlarının bulaşmasını engelleyen Kimlik Avı Koruması (Anti-Phishing), web siteleri dışında reklam şirketlerinin ve diğer web hizmetlerinin online etkinliklerinizi izlemesini engelleyerek gizliliğinizi koruyan İzleme Koruması (Anti-Tracking), gezinme geçmişinizin saklanmasını engelleyen ve tüm izleme çerezlerini veya web önbelleğini silen Gizli Mod (Stealth Mode), desteklenen web sitelerinde şifreleme kullanılmasını sağlayarak gelen giden tüm verileri gizleyen HTTPS Şifrelemesi (HTTPS Encryption), oturum açma bilgilerinizi güvenle saklayan ve güvenli parola önerisinde bulunan Parola Yöneticisi (Password Manager), istenmeyen eklenti ve uzantıları engelleyen Uzantı Koruması (Extension Guard), etkinlerinizi gizli tutmak ve boş disk alanı açmak için gezinme geçmişinizden çerezlere gereksiz dosyalara her şeyi tek tıkla temizleme kolaylığı sunan Gizlilik Temizleyicisi (Privacy Cleaner), flash tabanlı içeriklerin izniniz olmadan çalışmasını engelleyerek güvenliğinizi sağlayan Flash Koruması (Flash Protect), parolalarınızın internete sızdırılıp sızdırılmadığını haberdar eden Hack Kontrolü (Hack Check), sitelerin web kameranıza yetkisiz erişimini engelleyerek gizliliğinizi koruyan Web Kamera Koruması (Webcam Guard), tüm popüler video sitelerinden sevdiğiniz videoları kolayca indirmenizi sağlayan Video İndirme Aracı (Video Downloader) ve daha birçok çevrimiçi gizlilik ve güvenliği koruyan özellikle donatılan bir web tarayıcısından bahsediyoruz.

Avast Secure Browser Öne Çıkan Özellikleri