CompactGUI eğer Windows 10 işletim sistemine sahipseniz ve bilgisayarınızda oyunları depolayacağınız yer bulmakta güçlük yaşıyorsanız oldukça işinize yarayacak, oyun dosyası boyutu küçültme işini pratik bir şekilde gerçekleştirebilen bir dosya sıkıştırma aracı.

Günümüzde oyunlar 30 GB'dan büyük dosya boyutlarıyla gelmeye başladılar. Bu durumun sonucu olarak birkaç oyun yüklediğimizde sabit disklerimiz ve SSD disklerimiz kısa süre içinde dolabiliyorlar, yeni oyun yüklemek için de yüklü oyunları silmeniz gerekiyor. CompactGUI ise oyunlarınızın dosya boyutunu azaltarak size ekstra alan kazandırabiliyor.

Açık kaynak kodlu ve tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir yazılım olan CompactGUI, aslında Windows 10 ile birlikte gelen ve komut satırı üzerinden kullanılabilen compact.exe komutunun görsel bir arayüze taşınmış hali. Bu metod temel olarak klasörlerin sıkıştırılarak doysa boyutlarının küçültülmesini ve gözle görülür bir performans kaybı olmadan açılmasını mümkün kılıyor. CompactGUI, Winrar ve Winzip gibi yazılımlardan farklı bir algoritma ile çalışıyor ve dosyalara erişebilmek için öncelikle dosyaları açmanız gerekmiyor, bu işlem gerçek zamanlı olarak yapılıyor. Bu süreçde gözle görülür bir performans kaybı yaşatmamakta. Güncel bir işlemci ve CompactGUI ile sıkıştırılan klasörler, sıkıştırılmamış halleriyle hemen hemen aynı zamanda açılıyorlar.

CompactGUI, her klasörde aynı sonucu vermemekle birlikte, dosya boyutunu yüzde 60'a kadar küçültebilmekte. CompactGUI, Adobe Photoshop gibi yüksek boyutlu programların dosya boyutlarını da küçültebilmekte.