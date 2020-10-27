DirectX İndir

DirectX, Windows işletim sisteminde bulunan yazılımın öncelikli olarak ve özellikle de oyunların doğrudan video ve ses donanımınızla çalışmasını sağlayan bir bileşen kümesidir.

DirectX'i kullanan oyunlar genel anlamda multimedya deneyiminizi artıran ve donanımınızda yerleşik olarak bulunan multimedya hızlandırıcı özelliklerini daha verimli şekilde kullanır. DirectX son sürümü yüklemek, Windows bilgisayarınızda oyunları yüksek görüntü kalitesinde oynayabilmeniz açısından önemlidir. Bilgisayarınızda en son DirectX sürümünün yüklü olup olmadığını öğrenmek için DxDiag aracını kullanabilirsiniz. DxDiag, sisteminizde yüklü DirectX bileşenleri, sürücüler ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgi verir.

DirectX 11 İndir

Windows 10'da Başlat'a tıklayıp Arama kutusuna dxdiag yazarak Sistem Bilgisi bölümünde raporun ilk sayfasında DirectX sürümünü öğrenebilirsiniz. Windows 8 veya 8.1 yüklü bir bilgisayar kullanıyorsanız ekranın sağ kenarından çekip ardından Ara'ya dokunun, kutucuğa dxdiag yazın ve Sistem Bilgisi bölümünde raporun ilk sayfasında DirectX sürümünü göreceksiniz. Windows 7 ve XP kullanıcısıysanız, Başlat'a tıklayın ve arama kutusuna dxdiag yazın, ardından Sistem Bilgisi bölümünde ilk sayfada DirectX sürümü görebilirsiniz. Windows 10, DirectX 11.3 sürümü yüklü gelir. Güncelleştirmeyi Windows Update aracılığıyla yapabilirsiniz. Windows 8.1 DirectX 11.1, Windows 8 DirectX 11.2 sürümü ile gelir ve Windows Update aracılığıyla yükleyebilirsiniz. Windows 7, DirectX 11 ile gelir. Windows 7 için KB2670838 platform güncelleştirmesini yükleyerek DirectX'i güncelleştirebilirsiniz. Windows Vista, DirectX 10 ile gelir ancak KB971512 güncelleştirmesini yükleyerek DirectX 11.0'a yükseltebilirsiniz. Windows XP, DirectX 9.0c ile gelir.

Bazı uygulamalar ve oyunlar için DirectX 9 gereklidir. Ancak, bilgisayarınızda DirectX'in daha yeni bir sürümü bulunmaktadır. Yükleme yaptıktan sonra DirectX 9 gerektiren bir uygulamayı veya oyunu çalıştırırsanız, şöyle bir hata iletisi alabilirsiniz: "Bilgisayarınızda d3dx9_35.dll dosyası olmadığı için program başlatılamıyor. Bu sorunu gidermek için programı yeniden yüklemeyi deneyin." Bu sorunu çözmek için yukarıdaki DirectX İndir butonuna tıklayıp DirectX End-User Runtime (DirectX Son Kullanıcı Çalışma Zamanı) yazılımını yüklemeniz yeterlidir.