Microsoft tarafından geliştirilen Emoji8 uygulaması sayesinde en popüler emojileri taklit edebilecek ve başarı yüzdenizi görebileceksiniz. Yüz ifadelerini değerlendirmek için Windows Makine Öğrenimi kullanan bu uygulama sayesinde hem eğlenecek hem de mimik gücünüzü gösterebileceksiniz.

Günlük hayatta kullandığımız onlarca farklı emojiyi takli edebileceğiniz Emoji8'in kullanımı çok basit ve aynı zamanda ihtiyacınız olan tek şey bir adet webcam. Uygulama içerisinde karışık olarak verilen emojileri taklit etmeye çalışın ve ne kadar başarılı olduğunuzu Windows Makine Öğrenimi tarafından görün.

En sevdiğiniz taklit görsellerinizi tek bir tuşla Twitter'a yükleyebilir ve arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla eğlenmek için yapay zeka kullanan bu uygulamayla taklit yeteneğinizi kanıtlayın.