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Firefox Quantum 57.0 (windows)
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  5. Firefox Quantum - Hızlı İnternet Tarayıcısı

Firefox Quantum

57.0
windows
Firefox Quantum
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

2 kat daha hızlı, %30 daha az bellek tüketimi. Yepyeni Firefox!

Firefox Quantum, Windows işletim sistemli bilgisayar kullanıcıları için tasarlanmış, az bellek tüketen, hızlı çalışan, modern yapıda bir internet tarayıcısı. Mozilla Firefox’un standart sürümüne göre çok daha hızlı çalışan, daha az kaynak tüketen, modernize edilmiş arayüz sunan bir web tarayıcısı karşımızda.

Mozilla Firefox’un standart sürümüne göre 2 kat daha hızlı çalışan ve %30 daha az bellek tüketen bir tarayıcı olmasının ekran görüntüsü almaya izin vermesi, yer imlerini Pocket’a kaydetme seçeneği sunması, reklamları ve izleyicileri engellemesi (sayfaların %44’e kadar daha hızlı yüklenmesini sağlıyor ve gezdiğiniz sayfalara ilişkin reklamların karşınıza çıkması engelliyor), cihazlar arası senkronizasyonu (açılan sekmeler ve yer imleri) ile dikkat çeken yeni nesil web tarayıcı Firefox Quantum, Google Chrome’a kıyasla sayfaları çok daha hızlı açıyor.

Performansı başta olmak üzere her şeyiyle yenilenmiş bir Firefox olarak tanıtılan Firefox Quantum’u yukarıdaki bağlantıdan direkt bilgisayarınıza indirerek deneyebilirsiniz.

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