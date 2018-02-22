Kingston'a bağlı HyperX şirketinin üst seviye bilgisayar ekipmanlarınızı kişiselleştirme imkanı sunan HyperX NGenuity, kullanımı kolay ve pek çok özelliği kullanmanızı sağlar. Bu basit program sayesinde HyperX klavyenizin tuş bağlamaları ayarlayabilir, farenizin makrolar programlayabilir ve kaydedebilirsiniz.

Kişiselleştirilebilme imkanı sunan tüm HyperX ürünlerinizi yönetebileceğiniz bu program, sadece Windows destekli çalışıyor. Ancak Windows üzerinden tüm işlerinizi sorunsuz halledebiliyor ve ekipmanlarınızı kafanıza göre renklendirebiliyorsunuz. Klavyenizdeki tuşlara ayrı ayrı renkler atayın veya bölgeler ya da tuşlar için renk ayarlayın. Yani HyperX NGenuity ile istediğiniz kadar kontrole sahipsiniz.

Ayrıca bu program yardımıyla en popüler oyunlar ile de ortaklaşa çalışabiliyor. Önceden hazırlanmış olan kütüphaneler sayesinde kendinizi aksiyonun tam ortasında bulabilme imkanına sahipsiniz. Tek yapmanız gereken oyun için ayarlanmış kişiselleştirmeyi seçmek ve ekipmanınıza uygulamak.

HyperX NGeniuty Özellikleri