iFun Screenshot, Windows PC kullanıcıları için ücretsiz ekran görüntüsü alma programıdır. iObit’in ekran görüntüsü yakalama aracıyla ekranın istediğiniz bölümünün veya tam ekranın resmini kolayca ve hızlıca çekebilirsiniz. Ekran görüntülerini düzenleme ve farklı formatlarda kaydetme şansına sahipsiniz. Filigran yoktur, virüssüzdür, zararlı yazılım içermez!

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Kullanıcı bilgileri gizliliği ve verilerini korumaya öncelik veren iObit tarafından PC kullanıcıları için geliştirilen ekran görüntüsü alma programıdır. Tamamen ücretsizdir, ekran yakalama aracının tüm fonksiyonlarını (ekran görüntüsü, Instagram ekran görüntüsü, video ekran görüntüsünü düzenleme gibi) sınırsız kullanabilirsiniz. Kullanımı da çok basittir; Sadece fareyi kullanarak uygun ekran boyutunu seçerseniz, ardından Kaydet’e tıklayarak ekran görüntüsü kaydını sonlandırırsınız. Her seviye kullanıcı için hızlı, kolay ve kullanışlıdır. Ekran görüntülerini düzenleyebilirsiniz; çerçeve, daire, çizgileri düzenleme veya ekran görüntüsüne yazı ekleme gibi. Aldığınız ekran görüntülerini JPG, PNG, BMP dahil olmak üzere birçok formatta bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Seçili Alan/Tam Ekran Ekran Görüntüsü Alma: Ekran görüntüsü yakalama alanını özgürce belirleyin. Büyük veya küçük, tam ekran veya resimdeki küçük bir simge, tamamen sizin kontrolünüzde. Tümünü boyutlandırın veya detayı yakalayın, seçim hakkı tamamen size ait.

Kaydırarak Ekran Görüntüsü Alma: iFun Screenshot, yalnızca ne gördüğünüzü değil, gerçekten neyi istediğinizi de önemsiyor. Kaydırarak tam ekran görüntüsü alma işlevi yakında güncellenecek. Bununla, görüntüleme alanı boyutlarının ötesinde ekran görüntüleri kaydırılarak ve bir bütün haline getirilerek yakalanabilir.

Ekran Görüntülerini Panoya/Diske Kaydetme: iFun Screenshot, ekran görüntülerini hem panoya hem de diske kaydetmeyi destekler.

Ekran Görüntüsünü Online Düzenleme: Bu harika ekran görüntüsü alma aracıyla ekran görüntülerini düzenleyebilir (çerçeve, daire, çizgi düzenleme gibi) veya ekran görüntüsüne metin ekleyebilirsiniz.

Ekran Görüntülerini Başka Platformlarda Paylaşma: iFun Screenshot’ı kullanarak tek tıkla, anında ekran görüntülerini diğer platformlarda paylaşabilirsiniz.

Ekran Görüntüsünü Masaüstüne Sabitleme: Kullanıcı ekran görüntülerini sabitleyebilirsiniz, bu arada ek bilgilerle birlikte çalışmanızı/dersinizi sürdürebilirsiniz. Hayatınızı daha verimli kılmak için iFun Screenshot programını indirin.

iFun Screenshot ile Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?