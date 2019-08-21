IGDM indirerek Instagram mesajlaşmayı (direct mesaj) PC’de yapabilirsiniz. "Bilgisayarda Instagram mesajlaşma nasıl yapılır?", "Instagram mesajlarını PC’den görme (okuma) nasıl oluyor" veya "Instagram PC mesaj nasıl atılır?" gibi PC’de Instagram’dan mesajlaşmak isteyen kullanıcıların sorduğu sorulara yanıt niteliğinde hazırlanan ücretsiz bir uygulama IG DM. PC’den Instagram mesaj atma programı arıyorsanız tavsiye ederim.

Ülkemizde en çok kullanılan sosyal ağ platformlarından Instagram, mobil ve web platformunda bulunuyor ancak mobil uygulamadaki tüm özellikler bilgisayarda kullanılamıyor. Örneğin; Bilgisayardan Instagram mesajlarınıza bakmanız, mesaj göndermeniz mümkün değil. Sadece paylaşılan fotoğraf ve videolara bakıp yorum atabiliyor, hikayeleri izleyebiliyor, kullanıcıları takip edebiliyor veya yeni hesapları keşfedebiliyorsunuz. Takip ettiğiniz biriyle sohbet edemiyorsunuz. IGDM bu noktada işimize yarayan bir uygulama. IG:dm ile bilgisayarınızdan Instagram direkt mesajlarınıza bakıp sohbeti sürdürebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken; arama kutucuğuna kullanıcı adını yazıp sohbeti başlatmak. Direkt mesajlarınız sol bölmede listeleniyor. Yazılı olarak mesajlaşabileceğiniz gibi fotoğraf da gönderebiliyorsunuz. İlginç olarak uygulama, takip ettiğiniz ancak sizi takip etmeyen kullanıcıların da bir listesini gösteriyor.

IGDM - PC'den Instagram Direct Mesaj Gönderme Uygulaması Özellikleri