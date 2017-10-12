iMazing, bilgisayarınıza kurup iPhone cihazınıza müzik ve video aktarmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir yardımcı programdır. Kolay arayüzü ve kullanışlı menüleriyle dikkat çeken program ile pek çok işinizi kısa yoldan halledebiliyorsunuz.

Dosyalarınızı yönetebileceğiniz ve aynı zamanda da kolayca telefonunuza aktarabileceğiniz bir program olan iMazing, iTunes'a alternatif olarak kullanabileceğiniz bir yardımcıdır. Verilerinizi yeni bir iPhone'a atarken çok işinize yarayacak olan iMazing, iCloud ve iTunes'a olan bağımlılığınızı ortadan kaldırıyor. Hemen hemen her türlü dosyayı kopyalayıp taşımanıza olanak sağlayan program, sunduğu daha basit arayüzüyle de ilgi çekiyor. Akıllı yedekleme sistemine sahip olan uygulama ile verilerinizi güven içerisinde saklayabiliyorsunuz. Mesajlarınızı da yedekleme imkanı sunan iMazing, mutlaka bilgisayarınızda olmalıdır. Yeni iPhone alanların bu programı mutlaka denemesi gerekiyor da diyebilirim.

iMazing Özellikleri;

Hızlı veri aktarımı

iTunes ve iCloud'dan bağımsız çalışma

Kolay ve kullanışlı arayüz

Dosya yedekleme sistemi

Tamamen ücretsiz

iMazing programını bilgisayarınıza ücretsiz olarak kurabilirsiniz.