IObit Software Updater, Windows PC için en iyi program güncelleyici, yazılım güncelleme programı. PC’nizde yüklü programları hızlıca ve güvenli bir şekilde sürekli güncel tutan program, her PC’de olmalı. Özelliklerinin yanında ücretsiz indirilebilir olması, reklamsız arayüzü, ufak boyutlu olması ve Türkçe dil desteğiyle dikkat çeken IObit Software Updater, program güncelleme programları arasında en iyisi.

Windows işletim sistemi kadar PC’nizde yüklü programları da güncel tutmanız önemli. Güncel olmayan programlar (yazılımlar), güvenlik açığı oluşturabilir, kötü niyetli kişiler bilgisayarınıza zarar verebilir. Programları güncellemek kolay olsa da son sürümlerini bulup indirmek zaman alır. IObit Software Updater, bu işi sizin yerinize yapan ufak, faydalı bir program. Programlarınızı belirlediğiniz zamanda otomatik olarak güncelleyen ve güncelleme tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yine otomatik olarak yeniden başlatan/kapatan program güncelleyici, tek tıkla çalışıyor. Tek tıkla sisteminizi tarayarak eski sürümlü programları buluyor ve hızlıca, güvenli olarak güncelliyor.

Web tarayıcıları, güvenlik yazılımları, sosyal ağ programları, video izleme ve müzik dinleme programları, yardımcı araçlar, kısaca geniş bir yazılım veri tabanına sahip olan IObit Software Updater, bilgisayara format attığınızda, işletim sistemini yeniden kurduğunuzda da ihtiyacınız olan programları daha hızlı yüklemenizi de sağlıyor.