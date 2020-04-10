Instagram hesabınızı büyütmenizi sağlayan ve tüm özellikleri barındıran bir Instagram pazarlama aracı. Yeni takipçiler, beğeniler, yorumlar ve mesajlar kazanın. Influencer'lar, sektörünüzün liderleri ve hedef kitlenize ait kullanıcılarla arama yapın ve iletişim kurun.

Diğer pazarlama çalışmalarına zaman ayırabilmeniz için görevleri otomatik olarak zamanlayın. İlgilendiğiniz kategorideki belirli kullanıcıları ve yayınları bulmak için gelişmiş bir arama yapın. Instagram yayınlarını belirli bir konum içinde sabitlemek için hashtag'leri ve konumları birleştirin veya kullanıcı adları ile hedef takipçilerin bir kombinasyonunu kullanın.

Toplu "tümünü seç" özelliği ile kullanıcı ve yayınları aynı anda beğenebilir, yorumlayabilir, takip edebilir ve mesajlaşabilirsiniz.