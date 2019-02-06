Logitech G HUB, Logitech G oyun mouse’ları, klavyeleri, kulaklıkları, hoparlörleri ve diğer aygıtları özelleştirmenize imkan veren ücretsiz bir program. Sade ve modern arayüzüyle her oyun için hatta oyundaki karakter veya mod için ayrı ayrı donanımınızı hızlıca kişiselleştirebilir, LIGHTSYNC RGB profilleri özelleştirebilir, profil paylaşımı ve diğerlerinden profil indirme, daha fazlasını yapabilirsiniz.

Logitech G donanımlarınızdan en yüksek performansı almanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım Logitech G HUB. Ayarları özelleştirmekten LIGHTSYNC RGB teknolojisiyle donanımınızı kişiselleştirmeye; oyun profilleri, cihaz sürücüleri ve yeni yazılım özelliklerine erişim sağlamaktan özel profiller ve ışık efektleri içeren kütüphaneye erişmeye her şeyi Logitech G HUB programı üzerinden yapabilirsiniz.

Logitech G HUB Özellikleri:

Güçlü ve Kolay Kurulum: Güncel sürücülerden özel LIGHTSYNC RGB efekt ve animasyonlarına Logitech G donanımınızı yapılandırın ve optimize edin. Mouse DPI’ınızı kolayca ayarlayın, G tuşlarına komut atayın, aydınlatmanızı gelişmiş LIGHTSYNC teknolojisiyle kişiselleştirin. Her bir oyun hatta oyundaki karakterler ve mod için profil belirleyin, ince ayar yapın.

Güncel sürücülerden özel LIGHTSYNC RGB efekt ve animasyonlarına Logitech G donanımınızı yapılandırın ve optimize edin. Mouse DPI’ınızı kolayca ayarlayın, G tuşlarına komut atayın, aydınlatmanızı gelişmiş LIGHTSYNC teknolojisiyle kişiselleştirin. Her bir oyun hatta oyundaki karakterler ve mod için profil belirleyin, ince ayar yapın. LIGHTSYNC: Sade aydınlatma şemalarından gelişmiş hareketli aydınlatma sekanslarına deneyiminizi yenileyin, kişiselleştirin. En son oyunların RGB profilleri ve oyun içi entegrasyonu güncellemelerini edinin ve topluluğun oluşturduğu özel RGB profillerine erişin.

Sade aydınlatma şemalarından gelişmiş hareketli aydınlatma sekanslarına deneyiminizi yenileyin, kişiselleştirin. En son oyunların RGB profilleri ve oyun içi entegrasyonu güncellemelerini edinin ve topluluğun oluşturduğu özel RGB profillerine erişin. Oluşturun ve Paylaşın: Özel RGB ayarlarını ve profillerini diğer oyuncularla kolayca paylaşın. Diğer oyuncuların, e-sporcuların, yayıncıların ve oyun geliştiricilerinin oluşturduğu ve yüklediği profilleri indirin.