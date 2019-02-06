Logitech G HUB indirin, Logitech G mouse, klavye, kulaklığınızdan tam performans alın.
Logitech G HUB, Logitech G oyun mouse’ları, klavyeleri, kulaklıkları, hoparlörleri ve diğer aygıtları özelleştirmenize imkan veren ücretsiz bir program. Sade ve modern arayüzüyle her oyun için hatta oyundaki karakter veya mod için ayrı ayrı donanımınızı hızlıca kişiselleştirebilir, LIGHTSYNC RGB profilleri özelleştirebilir, profil paylaşımı ve diğerlerinden profil indirme, daha fazlasını yapabilirsiniz.
Logitech G donanımlarınızdan en yüksek performansı almanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım Logitech G HUB. Ayarları özelleştirmekten LIGHTSYNC RGB teknolojisiyle donanımınızı kişiselleştirmeye; oyun profilleri, cihaz sürücüleri ve yeni yazılım özelliklerine erişim sağlamaktan özel profiller ve ışık efektleri içeren kütüphaneye erişmeye her şeyi Logitech G HUB programı üzerinden yapabilirsiniz.
Logitech G HUB Özellikleri:
- Güçlü ve Kolay Kurulum: Güncel sürücülerden özel LIGHTSYNC RGB efekt ve animasyonlarına Logitech G donanımınızı yapılandırın ve optimize edin. Mouse DPI’ınızı kolayca ayarlayın, G tuşlarına komut atayın, aydınlatmanızı gelişmiş LIGHTSYNC teknolojisiyle kişiselleştirin. Her bir oyun hatta oyundaki karakterler ve mod için profil belirleyin, ince ayar yapın.
- LIGHTSYNC: Sade aydınlatma şemalarından gelişmiş hareketli aydınlatma sekanslarına deneyiminizi yenileyin, kişiselleştirin. En son oyunların RGB profilleri ve oyun içi entegrasyonu güncellemelerini edinin ve topluluğun oluşturduğu özel RGB profillerine erişin.
- Oluşturun ve Paylaşın: Özel RGB ayarlarını ve profillerini diğer oyuncularla kolayca paylaşın. Diğer oyuncuların, e-sporcuların, yayıncıların ve oyun geliştiricilerinin oluşturduğu ve yüklediği profilleri indirin.
|Desteklenen Mouse'lar
|Desteklenen Klavyeler
|Desteklenen Kulaklık ve Hoparlörler
|G903 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Mouse'u
|G910 RGB Mekanik Oyun Klavyesi
|G933 Kablosuz 7.1 Surround Oyun Kulaklığı
|G900 Kablosuz Oyun Mouse’u
|G810 RGB Mekanik Oyun Klavyesi
|G633 RGB 7.1 Surround Oyun Kulaklığı
|G703 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Mouse'u
|G613 Kablosuz Mekanik Oyun Klavyesi
|G533 Kablosuz 7.1 Surround Oyun Kulaklığı
|G502 RGB Ayarlanabilir Oyun Mouse’u
|G610 Arkadan Aydınlatmalı Mekanik Oyun Klavyesi
|G560 LIGHTSYNC Bilgisayar Oyun Hoparlörleri
|G403 Kablosuz Oyun Mouse’u
|G512 Carbon RGB Mekanik Oyun Klavyesi
|G433 7.1 Surround Oyun Kulaklığı
|G403 Oyun Mouse’u
|G513 Carbon/Silver RGB Mekanik Oyun Klavyesi
|PRO Oyun Mouse'u
|G413 Arkadan Aydınlatmalı Mekanik Oyun Klavyesi
|G302 Daedalus Prime
|G213 RGB Oyun Klavyesi
|G402 Hyperion Fury
|PRO Gaming Keyboard
|G502 Proteus Core
|G310 Atlas Dawn
|Pro Kablosuz Oyun Mouse’u
|G103 Oyun Klavyesi
|G502 Hero Oyun Mouse'u
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