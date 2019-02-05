Metasploit, güvenlik açıkları hakkında bilgi sağlayan, sızma testleri ve IDS imza gelişmesinde yardımcı olan bir güvenlik yazılımıdır. Metasploit güvenlik açıklarını doğrulamaktan, güvenlik değerlendirmelerini yönetmekten ve güvenlik bilincini geliştirmekten daha fazlasını yapmanıza exploit'ler aracılığıyla yardımcı olur.

Metasploit güvenlik testleri için geliştirilmiş ve Ruby dili ile kodlanmış açık kaynak kodlu Pentest aracıdır. Metasploit'in alt projelerinde işlemci kodu veri tabanını, shellcode arşivini ve ilgili araştırmalar görülebilir. Metasploit projesi, Metasploit taslağının içine eklenmiş olan hukuka aykırı ve kaçınma araçları ile tanınır.

Metesploit'te yer alan framework'lar şunları gerçekleştirebilir: