Microsoft Your Phone, Windows 10 PC ile Android telefon/iPhone arasında bağlantı oluşturarak telefona gün içinde daha az bakmanızı sağlayan çok faydalı bir uygulama. Bilgisayarınızdan akıllı telefonunuza düşen bildirimlere bakmaktan aramaya, mesajlaşmadan telefonunuzda fotoğrafları bilgisayarınıza kablosuz ve hızlı olarak aktarmanıza, göndermenize imkan veren uygulama, Türkçe dil desteğiyle geliyor ve tamamıyla ücretsiz.

Özellikle çalışan kesimin işine yarayabilecek bir uygulama Microsoft Your Phone. Çalışırken telefonunuza gelen bildirimleri bakmak, mesaj göndermek, fotoğraf aktarmak için telefonunuza bakmıyorsunuz. Uygulama, telefonunuzla bilgisayarınız arasında bağlantı oluşturarak telefonunuzun içeriğini bilgisayarınıza yansıtıyor. Gün içinde telefona bakma sıklığınız önemli ölçüde azalmış oluyor.

Windows 10 işletim sistemli PC kullanıcılarının indirip kullanabileceği Microsoft Your Phone uygulaması, hem Android hem de iOS işletim sistemli cihazlara destek veriyor lakin ilk etapta Android kullanıcılarına sunulduğunu belirtmekte fayda var. Şu anda beta aşamasında olduğunda özellikler kısıtlı. Tavsiyem; geri bildirim menüsünden eklenmesini istediğiniz özellikleri belirtin.