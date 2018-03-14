Nessus, kapsamlı bir güvenlik açığı tarama yazılımı olarak karşımıza çıkıyor. Kişisel bilgisayarınızdaki ya da kurumunuzdaki güvenlik açıklarını analiz edebileceğiniz program ile potansiyel açıkları görebiliyor ve önlem alabiliyorsunuz.

Üstün özellikleriyle dikkat çeken Nessus, Nmap benzeri yazılımların aksine sunucu ya da terminaldeki işletim sistemi bilgilerinin yanı sıra servis açıklarını test edebilmektedir. Sunucu/istemci şeklinde çalışan program ile derinlemesine analiz uygulayabiliyorsunuz. Sektörde de yaygın olarak kullanılan bir yazılım olan Nessus, yüksek hızlı varlık tespiti ve konfigürasyon denetimi özelliğiyle de işlevsel özellikler sunuyor. Diğer yazılımlara göre çok daha pratik bir kullanıma sahip olan Nessus, sürekli olarak güncellenerek yeni tehditlere karşı da kullanıcılarını koruyor. Hızlı bir çalışma ortamı sunan Nessus, güvenlikle uğraşan herkesin mutlaka denemesi gereken bir uygulamadır. Esnek yönetimi ve farklı tarama özellikleriyle de alanında uzman ya da amatör kişilere hizmet sunabiliyor.

Nessus uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.