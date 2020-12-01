NIUBI Partition Editor, en hızlı ve en güvenli disk bölme programı olarak öne çıkıyor. Disk bölümü yeniden boyutlandırma, disk bölümü dönüştürme, disk klonlama ve birleştirme, disk hatalarını onarma ve daha birçok özelliğe sahip olan harddisk bölme programı, Windows PC ve sunucularda kullanılabiliyor. Yukarıdaki NIUBI Partition Editor İndir butonuna tıklayarak disk bölümleme programın ücretsiz sürümünü bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

NIUBI Partition Editor İndir - Disk Bölme Programı

NIUBI Partition Editor, en hızlı ve güvenilir disk bölme programı olması dışında onu özel kılan birçok özelliğe sahip. Sisteminizi ve verilerinizi kourmak için benzersiz 1 saniyelik geri alma teknolojisi, disk bölümünü değiştirirken herhangi bir program veya donanım sorunu meydana gelirse bilgisayarı otomatik olarak bir flaştaki orijinal durumuna geri döndürür. Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan disk bölümünü küçültüp ve genişletebilirsiniz. Benzersiz dosya taşıma algoritması diğer disk bölme/bölümle araçlarından yüzde 30 - 300 daha hızlı yeniden boyutlandırma ve taşımaya yardımcı olur. Hem PC’ler hem de sunucular için tam özellikli hard disk bölme programı, hata ile karşılaşmanızı önlemek için sanal modda çalışır. Yaptığınız işlemler beklemede kalır, uygula butonuna tıklamadığınız sürece disk bölümleme gerçekleşmez.

NIUBI Partition Editor, dahili ve harici sabit disk sürücüsü, Hyper-V, VMware sanal diski, her türlü donanım RAID dizisi ve USB flash sürücülerin tümünü destekler.