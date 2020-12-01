NIUBI Partition Editor, Windows PC için en hızlı ve en güvenli disk bölme, disk bölümle programıdır.
NIUBI Partition Editor, en hızlı ve en güvenli disk bölme programı olarak öne çıkıyor. Disk bölümü yeniden boyutlandırma, disk bölümü dönüştürme, disk klonlama ve birleştirme, disk hatalarını onarma ve daha birçok özelliğe sahip olan harddisk bölme programı, Windows PC ve sunucularda kullanılabiliyor. Yukarıdaki NIUBI Partition Editor İndir butonuna tıklayarak disk bölümleme programın ücretsiz sürümünü bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
NIUBI Partition Editor İndir - Disk Bölme Programı
NIUBI Partition Editor, en hızlı ve güvenilir disk bölme programı olması dışında onu özel kılan birçok özelliğe sahip. Sisteminizi ve verilerinizi kourmak için benzersiz 1 saniyelik geri alma teknolojisi, disk bölümünü değiştirirken herhangi bir program veya donanım sorunu meydana gelirse bilgisayarı otomatik olarak bir flaştaki orijinal durumuna geri döndürür. Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan disk bölümünü küçültüp ve genişletebilirsiniz. Benzersiz dosya taşıma algoritması diğer disk bölme/bölümle araçlarından yüzde 30 - 300 daha hızlı yeniden boyutlandırma ve taşımaya yardımcı olur. Hem PC’ler hem de sunucular için tam özellikli hard disk bölme programı, hata ile karşılaşmanızı önlemek için sanal modda çalışır. Yaptığınız işlemler beklemede kalır, uygula butonuna tıklamadığınız sürece disk bölümleme gerçekleşmez.
NIUBI Partition Editor, dahili ve harici sabit disk sürücüsü, Hyper-V, VMware sanal diski, her türlü donanım RAID dizisi ve USB flash sürücülerin tümünü destekler.
- Disk Bölümünü Yeniden Boyutlandırma: Veri kullanımını kaybetmeden alan kullanımını optimize etmek için bölümleri daraltın, uzatın, taşıyın ve birleştirin.
- Disk Bölüm Yönetimi: Oluşturma, Silme, Biçimlendirme, Gezgin bölümü, Bölüm etiketini ve sürücü harfini değiştirme, Etkin bölümü ayarlama vb.
- Disk Bölümünü Dönüştürme: MBR diski GPT'ye dönüştürün, Mantıksal bölümü Birincil / Birincil'e dönüştürün, NTFS bölümünü FAT32'ye dönüştürün.
- Disk Klonlama ve Taşıma: İşletim sistemini yeni diske taşıyın, verileri yedeklemek veya taşımak için tüm diski veya tek bir bölümü kopyalayın.
- Sistem Optimizasyonu: Bölüm birleştirme, Dosya sistemi hatasını düzeltme, Bozuk bölümleri tarama, Diski başlatma, disk / bölüm özelliklerini görüntüleme vb.
- Veri Güvenliği: Bölümü gizleyin, Disk salt okunur özniteliğini ayarlayın, disk / bölüm / ayrılmamış alandaki verileri silin.
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