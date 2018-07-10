O&O ShutUp10 uygulamasını kullanarak Windows 10 işletim sistemli bilgisayarınızda verilerinizin izlenmesi ve gizlilik konularında kontrol sahibi olabilirsiniz.

Windows 10 işletim sistemini kullanıyorsanız, varsayılan olarak gelen ayarlar ile birlikte verilerinizin izlenmesini ve çeşitli gizlilik ayarlarına onay vermiş oluyorsunuz. Bu da kullanım alışkanlıklarınızın takip edilmesi ve bunlara dayalı reklamlarla karşılaşma gibi durumlara neden oluyor. Bu gizlilik ayarlarını Windows 10 ayarlarından düzeltebiliyorsunuz fakat, hangi ayarın nerede olduğunu bulmanız biraz zaman alabiliyor.

O&O ShutUp10 uygulaması, bilgisayarınıza yüklemenize gerek kalmadan doğrudan çalıştırabileceğiniz bir antispy aracı olarak öne çıkıyor. Güvenlik ve gizlilik ayarlarınızı kontrol altında tutmanızı sağlayan uygulamada güvenlik, gizlilik, uygulama gizliliği gibi sekmeler altında bulunan ayarları etkinleştirebilir, sınırlayabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı ayarları devre dışı bırakmak çeşitli sorunlara neden olabileceğinden, önerilen ayarları kullanmanızı tavsiye ediyoruz.