PassFab 4WinKey, Windows şifre kaldırma programı. Windows yönetici hesabı veya misafir hesabı şifresini unuttuysanız, bu Windows kurtarma aracıyla birkaç dakika içerisinde şifreyi kaldırabilir, Windows’a şifresiz giriş yapabilirsiniz. Windows XP’den 10’a tüm işletim sistemlerini destekliyor.

Yönetici hesabı, yerel hesap, Microsoft hesabı, tüm Windows hesap türlerini ve Windows sürümlerini destekleyen kolay ve güvenilir bir Windows şifre kırma programı PassFab 4WinKey. Windows şifresini bir türlü hatırlayamıyor, zahmetsizce Windows şifresini kaldırmanın bir yolunu arıyorsanız bu programı tavsiye ederim. Kullanımı çok basit. İster Windows ister Mac sistemli bir bilgisayara programı indiriyorsunuz. Programı açtığınızda karşınıza medya seçim ekranı çıkıyor. USB flash bellek ve CD/DVD seçeneği sunuluyor. İleri’ye tıkladığınızda disk oluşturma işlemi başlıyor. Disk oluşturulduktan sonra şifresini kaldırmak için Windows bilgisayarınıza geçerek bu diskten başlatıyorsunuz. Sırayla işletim sistemini, şifresini unuttuğunuz yönetici kullanıcı hesabını ve “Remove Account Password”ü seçiyorsunuz. Windows şifre kaldırma işlemi tamamlandığında PC’yi yeniden başlatmanız yeterli. Windows’a şifresiz giriş yapabilirsiniz.

PassFab 4WinKey Özellikleri