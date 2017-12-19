Winamp benzeri ücretsiz müzik çalar
Plexamp, efsane mp3 ve müzik çalar olarak bildiğimiz, radyo dinleme, video izleme imkanı da sunan Winamp’e benzerliğiyle öne çıkıyor. MP3’ün tarih olduğu günümüzde müzik dosyalarınızı hala bilgisayarda saklamayı tercih eden kullanıcılardansanız Winamp’ten esinlenerek tasarlanmış bu ücretsiz müzik dinleme programına kesinlikle bakmalısınız.
Basit olmasıyla milyonların kalbini çalan müzik dinleme programı Winamp temel alınarak geliştirilen ücretsiz müzik çalar olarak karşımıza çıkan Plexamp, Winamp gibi tüm müzik dosyası formatlarını destekliyor. Bulut tabanlı medya sunucusu Plex’in geliştiricileri tarafından hazırlanan ufak boyutlu müzik çalar ile bilgisayarınızdaki ve ağdaki dosyaları oynatabiliyorsunuz. Hem online hem de offline (çevrimdışı) müzik dinleme seçeneği sunuyor. Native uygulama olarak çalıştığından medya tuşlarıyla şarkı geçme, oynatma ve duraklatma geçişi desteği sunuyor. Unutmadan, şarkıların sözünü aramak için de uğraş vermiyorsunuz. Lyrics desteği mevcut.
Companion desteği sayesinde diğer Plex oynatıcıları uzaktan kontrol etmek için de kullanılabilen Plexamp’i eşsiz yapan özellikler şöyle:
- Standart medya tuşlarını desteklemesi dışında macOS’daki Spotlight gibi genel etkinleştirme kısayol tuşu sunuyor. Bu sayede müzik kitaplığınızda bir şeyleri bulmak için fazla zaman harcamıyorsunuz. İleri seviye kullanıcılar için de ek bir dizi tuş bağlantısı bulunmakta.
- Boşluksuz çalma sayesinde örneğin; Pink Floyd’un The Wall veya Dave Matthews’ın konser albümlerini aralıksız olarak dinlemenin keyfini sürüyorsunuz.
- Yumuşak geçiş ile bir parça bittikten sonra diğer parçaya aniden geçmek yerine hiç sonlanmamış gibi yumuşak bir geçişle devam ediliyor. Şarkıyı durdurup yeniden oynattığınızda da aynı şekilde parça sert bir şekilde başlamıyor.
- Albüm kapak resminin gösterilmediği şarkılarda Winamp’in görsel efektlerine benzer efektler sunuluyor. Müziğin ritmine göre şekil değiştiren soyut görseller oldukça etkileyici.
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