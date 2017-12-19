Plexamp, efsane mp3 ve müzik çalar olarak bildiğimiz, radyo dinleme, video izleme imkanı da sunan Winamp’e benzerliğiyle öne çıkıyor. MP3’ün tarih olduğu günümüzde müzik dosyalarınızı hala bilgisayarda saklamayı tercih eden kullanıcılardansanız Winamp’ten esinlenerek tasarlanmış bu ücretsiz müzik dinleme programına kesinlikle bakmalısınız.

Basit olmasıyla milyonların kalbini çalan müzik dinleme programı Winamp temel alınarak geliştirilen ücretsiz müzik çalar olarak karşımıza çıkan Plexamp, Winamp gibi tüm müzik dosyası formatlarını destekliyor. Bulut tabanlı medya sunucusu Plex’in geliştiricileri tarafından hazırlanan ufak boyutlu müzik çalar ile bilgisayarınızdaki ve ağdaki dosyaları oynatabiliyorsunuz. Hem online hem de offline (çevrimdışı) müzik dinleme seçeneği sunuyor. Native uygulama olarak çalıştığından medya tuşlarıyla şarkı geçme, oynatma ve duraklatma geçişi desteği sunuyor. Unutmadan, şarkıların sözünü aramak için de uğraş vermiyorsunuz. Lyrics desteği mevcut.

Companion desteği sayesinde diğer Plex oynatıcıları uzaktan kontrol etmek için de kullanılabilen Plexamp’i eşsiz yapan özellikler şöyle: