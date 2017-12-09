Radmin VPN, size özel sanal ağ oluşturmak için kullanabileceğiniz bir VPN programı. Windows işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bu programla uzak makineleri tek bir sanal ağ ile bağlayabilir ve internet üzerinde güvenli bir şekilde gezebilirsiniz. Daha da önemlisi bu programın tamamen ücretsiz olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

VPN programları arasında ücretsiz ve kullanımı kolay bir çözüme ulaşmak son derece zorlaştı. Mevcut çözümler arasında da bu kriterleri karşılayan çok az program var. Radmin VPN işte bu programlardan biri ve aradığımız kriterleri gerçek anlamda karşılıyor diyebilirim. Güvenli, hızlı, ücretsiz ve kolay kullanılabilen bir VPN programı. Dolayısıyla kullanıcılar bilgisayarlar arasında bir LAN üzerinden bağlanmış gibi internet üzerinde güvenli bir bağlantı oluşturabiliyorlar.

Neden Radmin VPN Tercih Etmelisiniz?

Size güvenli bir VPN tüneli sağlıyor ve bağlantınızı güvende tutuyor.

Bağlantı hızı 100 Mbps'e kadar çıkabiliyor.

İstikrarlı bir çalışma grafiği var.

Kurulumu ve kullanımı son derece basit.

Son derece basit ve hızlı bir çözüm olan Radmin VPN'i kullanmanızı öneririm. Eğer internet üzerinden arkadaşlarınızla oyun oynamak isterseniz, bu ihtiyacınızı da karşılayacaktır.