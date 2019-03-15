Samsung Galaxy Fold Wallpapers, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarınızın arka planını süsleyecek yüksek kalitede duvar kağıtları arıyorsanız kesinlikle indirmelisiniz. Birbirinden kaliteli kelebek görselleri içeren duvar kağıdı paketi. Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold’un stock duvar kağıdı olan kelebeğin farklı renklerini içeren yüksek çözünürlük duvar kağıtlarını ücretsiz olarak indirebilir, kolayca telefonunuza uygulayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Fold, katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli olduğundan duvar kağıdı da özenle hazırlanmış. Lansmanda tanıtılan katlanan telefonun arka planını süsleyen kelebeği arıyorsanız, yüksek çözünürlüklü halini Samsung Galaxy Fold Duvar Kağıtları indirme linkinden ücretsiz olarak kendi telefonunuza aktarabilirsiniz. Duvar kağıtları, 1960 x 1960 ve 2152 x 2152 gibi oldukça yüksek çözünürlüklü görsellerden oluşuyor. Dolayısıyla bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz.