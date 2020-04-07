Riot Games FPS oyunu Valorant kapalı beta kayıt başladı! Valorant indirip oynamak için hemen kapalı betaya katılın!
Valorant kapalı beta kayıtları açıldı! Riot Games’in ücretsiz FPS oyunu Valorant’ın kapalı betası Türkiye’deki oyunculara da açıldı. Türkçe dil desteğiyle gelen FPS oyunu Valorant, 144+ FPS’ye kadar oynanış sunuyor ancak eski bilgisayarlarda bile rahatlıkla çalışacak şekilde optimize edilmiş.
Valorant Kapalı Beta Kayıtları Başladı!
7 Nisan 2020 tarihi itibarıyla da Valorant kapalı beta kayıtları alınmaya başladı. Oyunun yapımcısı tarafından Valorant indirme linki paylaşıldı ancak Valorant oynamak için öncelikle erken erişiminizin olması gerekiyor. Valorant kapalı betasına katılmak için Riot hesabınızla oturum açmanız, Twitch hesabınızı bağlamanız ve katılma şansı için yayınları izlemeniz gerekiyor. (Valorant kapalı beta kayıt sayfası)
Valorant Ne Zaman Çıkacak?
Riot Games’in beklenen oyunu Valorant, 2020 yazında çıkacak.
Valorant Nasıl Oynanır?
Oyuna geçecek olursak, Valorant, 5’e 5 karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu. Valorant’ta nişancılık hassas, belirleyici ve ölümcül. Zafere ulaşmak yalnız gösterdiğiniz beceri ve kullandığınız stratejieye bağlı.
128-tick sunucular, çok düşük özellikli bilgisayarlarda bile 30FPS, modern ekipmanlarla 60 - 144+ FPS oynanış, dünya genelinde büyük şehirlerdeki oyuncuların 35ms altında oynamasını hedefleyen global veri merkezleri, ağ programlaması (netcode), anti-cheat yani hilecilere geçit vermeyen sistemle öne çıkan Valorant’te 5 kişilik iki takım kapışıyor. Oyuncular, eşsiz yeteneklere sahip ajanlar rolünü üstleniyor ve yardımcı araçları ve silahları almak için bir ekosistemi kullanıyor. Ana oyun modunda, saldıran takım Spike adında bölgeye yerleştirmeleri gereken bir bombaya sahip. Saldıran takım bombayı başarılı bir şekilde korur ve bomba patlarsa puan alıyor. Diğer taraf bombayı başarılı bir şekilde etkisiz hale getirir veya 100 saniyelik süre dolarsa puan alıyor. 25 turda en iyi kazanan ilk takım maçı alıyor.
Valorant Sistem Gereksinimleri
Riot Games tarafından paylaşılan Valorant sistem gereksinimleri şöyle:
En Düşük Donanım Özellikleri - 30FPS
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
- Ekran Kartı: Intel HD 3000
Önerilen Özellikler - 60FPS
- İşlemci: Intel i3-4150
- Ekran Kartı: Geforce GT 730
Yüksek Donanım Özellikleri - 144+FPS
- İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz
- Ekran Kartı : GTX 1050 Ti
PC Donanım Önerisi
- Windows 7/8/10 64-bit
- 4GB RAM
- 1GB VRAM
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