Valorant kapalı beta kayıtları açıldı! Riot Games’in ücretsiz FPS oyunu Valorant’ın kapalı betası Türkiye’deki oyunculara da açıldı. Türkçe dil desteğiyle gelen FPS oyunu Valorant, 144+ FPS’ye kadar oynanış sunuyor ancak eski bilgisayarlarda bile rahatlıkla çalışacak şekilde optimize edilmiş.

Valorant Kapalı Beta Kayıtları Başladı!

7 Nisan 2020 tarihi itibarıyla da Valorant kapalı beta kayıtları alınmaya başladı. Oyunun yapımcısı tarafından Valorant indirme linki paylaşıldı ancak Valorant oynamak için öncelikle erken erişiminizin olması gerekiyor. Valorant kapalı betasına katılmak için Riot hesabınızla oturum açmanız, Twitch hesabınızı bağlamanız ve katılma şansı için yayınları izlemeniz gerekiyor. (Valorant kapalı beta kayıt sayfası)

Valorant Ne Zaman Çıkacak?

Riot Games’in beklenen oyunu Valorant, 2020 yazında çıkacak.

Valorant Nasıl Oynanır?

Oyuna geçecek olursak, Valorant, 5’e 5 karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu. Valorant’ta nişancılık hassas, belirleyici ve ölümcül. Zafere ulaşmak yalnız gösterdiğiniz beceri ve kullandığınız stratejieye bağlı.

128-tick sunucular, çok düşük özellikli bilgisayarlarda bile 30FPS, modern ekipmanlarla 60 - 144+ FPS oynanış, dünya genelinde büyük şehirlerdeki oyuncuların 35ms altında oynamasını hedefleyen global veri merkezleri, ağ programlaması (netcode), anti-cheat yani hilecilere geçit vermeyen sistemle öne çıkan Valorant’te 5 kişilik iki takım kapışıyor. Oyuncular, eşsiz yeteneklere sahip ajanlar rolünü üstleniyor ve yardımcı araçları ve silahları almak için bir ekosistemi kullanıyor. Ana oyun modunda, saldıran takım Spike adında bölgeye yerleştirmeleri gereken bir bombaya sahip. Saldıran takım bombayı başarılı bir şekilde korur ve bomba patlarsa puan alıyor. Diğer taraf bombayı başarılı bir şekilde etkisiz hale getirir veya 100 saniyelik süre dolarsa puan alıyor. 25 turda en iyi kazanan ilk takım maçı alıyor.

Valorant Sistem Gereksinimleri

Riot Games tarafından paylaşılan Valorant sistem gereksinimleri şöyle:

En Düşük Donanım Özellikleri - 30FPS

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400

Ekran Kartı: Intel HD 3000

Önerilen Özellikler - 60FPS

İşlemci: Intel i3-4150

Ekran Kartı: Geforce GT 730

Yüksek Donanım Özellikleri - 144+FPS

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz

Ekran Kartı : GTX 1050 Ti

PC Donanım Önerisi