Wipe, sabit diskiniz üzerinde yer alan gereksiz dosyaları silerek kendinize fazladan depolama alanı yaratabileceğiniz ücretsiz ve güçlü bir yazılımdır.

Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan programı bilgisayarınıza kurduktan sonra ilk kez çalıştırdığınız zaman, program otomatik olarak bilgisayarınız üzerinde yer alan gereksiz dosyaları tarayacak ve sonrasında listelemiş olduğu dosyaları silerek ne kadarlık bir sabit disk alanı kazanabileceğinizi sizlere gösterecektir.

Bilgisayar üzerinde bırakmış olduğunuz izleri ve fark etmediğiniz gereksiz dosyaları otomatik olarak silmesi için yapılandırabileceğiniz program yardımıyla, dosya silme seçeneklerini istediğiniz gibi özelleştirme şansına da sahipsiniz.

Otomatik tamamlama geçmişi temizleme, geri dönüşüm kutusu boşaltma, panoda yer alan verileri temizleme, geçici interent dosyalarını silme, son kullanılan dosyalar ve uygulamar listesini temizleme, Windows gezgini kopyalamış veya taşımış olduğunuz dosya geçmişini temizleme ve daha birçok silme ve temizleme seçeneğini sizlere sunan program sayesinde sabit diskiniz üzerinde fazladan dosya depolama alanına sahip olabilirsiniz.

Tüm bunların dışında Windows Media Player, Adobe Reader, Flash Player, Quick Time, Winamp ve daha birçok program üzerinde yer alan geçmiş verilerini de taramanıza ve silmenize olanak sağlayan Wipe, oldukça etkili ve güçlü bir dosya silme programıdır.

Ayarlar menüsü altında dosya silme yöntemini seçebilir (standart silme veya geri dönüştürülemeyecek şekilde dosya silme), görev yöneticisine ulaşabilir ve daha birçok seçeneği bulabilirsiniz.

Sistem kaynaklarını çok fazla yormadan çalışan yazılım, gereksiz dosya tarama işlemini oldukça hızlı bir şekilde tamamlar ve dosya silme işlemlerini güvenli bir şekilde yerinize getirmenize olanak sağlar. Arkasında iz bırakmak istemeyen kullanıcıların mutlaka bilgisayarları üzerinde yer vermesi gereken Wipe'ı, tüm kullanıcılarımıza öneriyorum.