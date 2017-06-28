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Avira Free Phantom VPN

Avira Free Phantom VPN

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 7,377
  • DOSYA BOYUTU 4.58 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Avira GmbH
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Avira Free Phantom VPN kişisel bilgi güvenliğinizi sağlıyor ve engelli sitelere girme

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk -

Avira Free Phantom VPN kullınıcılara yasaklı sitelere giriş konusunda pratik bir çözüm sunan bir VPN servisi.

Yıllardır bize bilgisayarlarımız için farklı güvenlik çözümleri sunan Avira firması tarafından geliştirilmiş bir engelli sitelere giriş programı olan Avira Free Phantom VPN, internet güvenliğinizi koruyabilmenize ve erişim engeli bulunan sitelere giriş yapmanıza imkan tanıyor. Avira Free Phantom VPN temel olarak bilgisayarlarınızdaki bütün internet trafiğini farklı coğrafi konumdaki bir sunucuya yönlendiriyor ve istediğiniz site veya internet hizmetine bu sunucu üzerinde erişmenize imkan tanıyor. Bu sayede internet üzerinde hizmet veren servislerin ve sitelerin uygulamış oldukları bölgesel kısıtlamaları aşabiliyorsunuz. Ayrıca yerel olarak internet sansürüne maruz kalmış sitelere de erişebiliyorsunuz.

Phantom VPN'in bu versiyonu size aylık 500 MB'lık veri trafiğini VPN sunucuları üzerinden yapma imkanı veriyor. Eğer kendinize bir hesap açarak kayıt olursanız bu veri trafiği limiti 1 GB'a çıkıyor. Avira Phantom VPN'in Premium versiyonu ise sınırsız veri trafiği imkanı veriyor.

Avira Free Phantom VPN IP numaranızı gizleyerek hackerların kişisel bilgilerinize erişmesini de engelliyor.