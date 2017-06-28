Avira Free Phantom VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,377
- DOSYA BOYUTU 4.58 MB
- Üretici Avira GmbH
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Avira Free Phantom VPN kişisel bilgi güvenliğinizi sağlıyor ve engelli sitelere girme
Avira Free Phantom VPN kullınıcılara yasaklı sitelere giriş konusunda pratik bir çözüm sunan bir VPN servisi.
Yıllardır bize bilgisayarlarımız için farklı güvenlik çözümleri sunan Avira firması tarafından geliştirilmiş bir engelli sitelere giriş programı olan Avira Free Phantom VPN, internet güvenliğinizi koruyabilmenize ve erişim engeli bulunan sitelere giriş yapmanıza imkan tanıyor. Avira Free Phantom VPN temel olarak bilgisayarlarınızdaki bütün internet trafiğini farklı coğrafi konumdaki bir sunucuya yönlendiriyor ve istediğiniz site veya internet hizmetine bu sunucu üzerinde erişmenize imkan tanıyor. Bu sayede internet üzerinde hizmet veren servislerin ve sitelerin uygulamış oldukları bölgesel kısıtlamaları aşabiliyorsunuz. Ayrıca yerel olarak internet sansürüne maruz kalmış sitelere de erişebiliyorsunuz.
Phantom VPN'in bu versiyonu size aylık 500 MB'lık veri trafiğini VPN sunucuları üzerinden yapma imkanı veriyor. Eğer kendinize bir hesap açarak kayıt olursanız bu veri trafiği limiti 1 GB'a çıkıyor. Avira Phantom VPN'in Premium versiyonu ise sınırsız veri trafiği imkanı veriyor.
Avira Free Phantom VPN IP numaranızı gizleyerek hackerların kişisel bilgilerinize erişmesini de engelliyor.
Avira Phantom VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,153
- DOSYA BOYUTU 11 MB
- Üretici Avira GmbH
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Avira Phantom VPN mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir VPN uygulamasıdır
Avira Phantom VPN eğer internet trafiğinizi güvence altına almak ve yasaklı sitelere giriş yapmak isterseniz kullanabileceğiniz bir mobil VPN uygulaması. Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu engelli sitelere giriş uygulaması temel olarak IP numaranızı gizleyerek internet üzerinde anonim olarak dolaşmanıza yardımıcı oluyor.
Bunun yanında internet üzerinde yaptığınız veri trafiği farklı coğrafi konumdaki bir sunucuya yönlendiriliyor; bu sayede bölge kıstlaması olan internet servislerine bu kısıtlamayı aşarak erişebiliyorsunuz.
Avira Phantom VPN ile yerel internet sansürlerini de aşabilmeniz ve erişim engeli olan sitelere girebilmeniz de mümkün. Avira Phantom VPN'in ücretsiz versiyonu aylık 500 MB'lık bir veri trafiği limitine sahip.
Avira Phantom VPN İndir
Bu limit sosyal medya sitelerinde gezinmenize yeterli olabiliyor. Fakat video seyretme gibi yoğun internet trafiğine neden olacak işlemler yapacaksanız hesabınızı yükseltmeniz gerekiyor.
Avira Phantom VPN sayesinde hacker saldırılarından kurtulabilirsiniz. Ayrıca halka açık WiFi ağlarındaki teditlerden de Avira Phantom VPN aracılığıyla korunabilirsiniz.
Avira Free Phantom VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,590
- DOSYA BOYUTU 67 MB
- Üretici Avira GmbH
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Avira Free Phantom VPN uygulamasıyla internette anonim bir şekilde gezinebilir ve engelleri aşabilirsiniz.
Avira Phantom VPN uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan çevrimiçi gizliliğinizi koruyabilirsiniz. Başarılı bir VPN uygulaması olarak öne çıkan Avira Phantom VPN ile bankacılık işlemleriniz, parolalarınız ve diğer özel dosyalarınızı koruma altına alarak siber saldırılardan korunabiliyorsunuz.
İnternetteki davranışlarınızı izleyen reklam izleyicileri ve diğer kişilerin de sizi izlemesini engelleyebileceğiniz Avira Phantom VPN uygulamasında, konumunuz otomatik olarak sürekli değişiyor ve anonim olarak gezinebiliyorsunuz.
Çeşitli sınırlamalar ve engellemeleri de aşabilmenize olanak tanıyan Avira Phantom VPN uygulamasında aylık 500 MB veriyi ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz.
Avira Free Phantom VPN İndir
Eğer sisteme kayıtlı kullanıcı olarak devam etmek isterseniz bu paketi 1 GB’a yükseltebilir veya Premium sürümü satın alarak sınırsız trafik ve desteğe sahip olabilirsiniz.
Eğer siz de internette gezinirken gizli kalmak istiyorsanız, Avira Phantom VPN uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.