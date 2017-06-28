Avira Free Phantom VPN

Avira Phantom VPN mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir VPN uygulamasıdır

Can Erdil Şentürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Avira Phantom VPN eğer internet trafiğinizi güvence altına almak ve yasaklı sitelere giriş yapmak isterseniz kullanabileceğiniz bir mobil VPN uygulaması. Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu engelli sitelere giriş uygulaması temel olarak IP numaranızı gizleyerek internet üzerinde anonim olarak dolaşmanıza yardımıcı oluyor.

Bunun yanında internet üzerinde yaptığınız veri trafiği farklı coğrafi konumdaki bir sunucuya yönlendiriliyor; bu sayede bölge kıstlaması olan internet servislerine bu kısıtlamayı aşarak erişebiliyorsunuz.

Avira Phantom VPN ile yerel internet sansürlerini de aşabilmeniz ve erişim engeli olan sitelere girebilmeniz de mümkün. Avira Phantom VPN'in ücretsiz versiyonu aylık 500 MB'lık bir veri trafiği limitine sahip.

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Bu limit sosyal medya sitelerinde gezinmenize yeterli olabiliyor. Fakat video seyretme gibi yoğun internet trafiğine neden olacak işlemler yapacaksanız hesabınızı yükseltmeniz gerekiyor.

Avira Phantom VPN sayesinde hacker saldırılarından kurtulabilirsiniz. Ayrıca halka açık WiFi ağlarındaki teditlerden de Avira Phantom VPN aracılığıyla korunabilirsiniz.