?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılım , MobilYeni Güncellemeyle Windows Akıllı Telefonlar Resmen Öldü

Yeni Güncellemeyle Windows Akıllı Telefonlar Resmen Öldü

Yeni Güncellemeyle Windows Akıllı Telefonlar Resmen Öldü

Microsoft'un son yayınladığı Windows 10 Creative Update Güncellemesinin bazı Windows akıllı telefonlara gelmeyeceği açıklandı.

Microsoft bu güncellemeyi piyasada bulunun bazı modellere servis etmeyeceğini resmi olarak blog'larında da duyurdu. Windows 10 Creative Güncellemesi sadece 13 adet Windows akıllı telefona servis edilecek. Bu güncellemeyi alacak telefonların tam listesi şöyle.

  • Alcatel IDOL 4S
  • Alcatel OneTouch Fierce XL
  • HP Elite x3
  • Microsoft Lumia 550
  • Microsoft Lumia 640 and 640XL
  • Microsoft Lumia 650
  • Microsoft Lumia 950 and 950 XL
  • MouseComputer MADOSMA Q601
  • SoftBank 503LV
  • Trinity NuAns NEO
  • VAIO Phone Biz

Göründüğü kadarıyla Alcatel ve Lumia marka cihazlar bir süre daha yeni Windows Mobil güncellemelerini almaya devam edecekler. Açıklanan listenin haricinde, geri kalan Windows Mobile cihazlara verilen destek, artık bu servisten faydalanamayacaklar. Bu kararla beraber Windows Mobil telefonlarda bulunan  "Microsoft Upgrade Advisor" desteği de artık güncellenmeyecek. Bu arada, Windows Insider güncelleme sistemi de yeni yapılandırmaları bu liste haricindeki telefonlara servis etmeyecek.

Bu haberle beraber pazarda kendine çok sağlam bir yer edinememiş olan Windows Mobile akıllı cihazların, artık kullanımdan çıkacağını anlamak çok da zor değil. Ancak destek verilen cihazlara bakıldığında belki 2017'de yeni model Lumia telefonların gelebileceğini düşünenler de yok değil.

Microsoft, 2015'te Servis Edilen Windows 10 Sürümünü de Tarihe Gömüyor

Windows Vista Resmen Öldü, Sıra Windows 7'ye Geliyor

Windows 10 Creators Güncellemesini Bugünden İndirip, Hemen Kurabilirsiniz!

Editöre Yaz:
Yazar: - 17.04.2017

Yeni Güncellemeyle Windows Akıllı Telefonlar Resmen Öldü İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

CEO, 'Hindistan Çok Fakir' Dedi, Hackerlar Milyonlarca Snapchat Hesabı Çaldı CEO, 'Hindistan Çok Fakir' Dedi, Hackerlar Milyonlarca Snapchat Hesabı Çaldı İddiaya göre, Snapchat CEO'su bir demecinde Hindistan'a "Çok fakir bir ülke" deyince, Hintli siber saldırganların gazabı şiddetli oldu. Video…
Fecbook Canlı Yayınında Toplu Cinayet Fecbook Canlı Yayınında Toplu CinayetABD'nin Cleveland kentinde yayınlanan bir cinayet canlı yayını, Facebook tarafından iki saat kadar sonra kaldırıldı. Canlı yayını yapan şahıs… Google Allo'nun Whatsapp Web'e Benzeyen PC Versiyonu Geliyor Google Allo'nun Whatsapp Web'e Benzeyen PC Versiyonu GeliyorGeçtiğimiz aylarda Google'ın iletişim ürünleri departmanının genel başkanı Nick Fox, Twitter üzerinden Google'ın mesajlaşma uygulaması Allo'nun…
Nvidia GeForce GTX 1070'in Tek Slot Yer Kaplayan Versiyonu Geliştirildi Star Wars Battlefront 2'nin Tanıtım Videosu ve Tüm Detayları Paylaşıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ