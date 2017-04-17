Yeni Güncellemeyle Windows Akıllı Telefonlar Resmen Öldü

Microsoft'un son yayınladığı Windows 10 Creative Update Güncellemesinin bazı Windows akıllı telefonlara gelmeyeceği açıklandı.

Microsoft bu güncellemeyi piyasada bulunun bazı modellere servis etmeyeceğini resmi olarak blog'larında da duyurdu. Windows 10 Creative Güncellemesi sadece 13 adet Windows akıllı telefona servis edilecek. Bu güncellemeyi alacak telefonların tam listesi şöyle.

Alcatel IDOL 4S

Alcatel OneTouch Fierce XL

HP Elite x3

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 640 and 640XL

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950 and 950 XL

MouseComputer MADOSMA Q601

SoftBank 503LV

Trinity NuAns NEO

VAIO Phone Biz

Göründüğü kadarıyla Alcatel ve Lumia marka cihazlar bir süre daha yeni Windows Mobil güncellemelerini almaya devam edecekler. Açıklanan listenin haricinde, geri kalan Windows Mobile cihazlara verilen destek, artık bu servisten faydalanamayacaklar. Bu kararla beraber Windows Mobil telefonlarda bulunan "Microsoft Upgrade Advisor" desteği de artık güncellenmeyecek. Bu arada, Windows Insider güncelleme sistemi de yeni yapılandırmaları bu liste haricindeki telefonlara servis etmeyecek.

Bu haberle beraber pazarda kendine çok sağlam bir yer edinememiş olan Windows Mobile akıllı cihazların, artık kullanımdan çıkacağını anlamak çok da zor değil. Ancak destek verilen cihazlara bakıldığında belki 2017'de yeni model Lumia telefonların gelebileceğini düşünenler de yok değil.

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