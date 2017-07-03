Yeni iPhone 8 Konseptine Bayılacaksınız!

Kullanıcı isteklerine cevap verme anlamında Apple'ın çok başarılı olduğu söylenemez. Bu nedenle pek çok tasarımcı telefonlar resmi olarak duyurulmadan önce bazı konsept tasarımları paylaşıyorlar. Martin Hajek'in yayınladığı iPhone 8 tasarımı ise sizi kendine hayran bırakacak.

Teknoloji devi Apple, akıllı telefonu olan iPhone'un beyaz modellerini çıkarmasına rağmen, pazarda farklı renklere daha fazla önem veriyor. Hal böyle olunca kullanıcıların istedikleri beyaz renge olan erişimi azalıyor. Konsept tasarımların ise bu noktada Apple'a referans olması bekleniyor. Daha önce gerçeğe en yakın konseptleri ortaya çıkaran Martin Hajek, iPhone hayranlarının ağzının suyunu akıtacak bir dizi konsept tasarımı yayınladı.

Bu görüntüler iPhone 8'in mevcut sızıntılarına dayanıyor. Bu nedenle hepsinin gerçekleşeceğine dair kesin bir bilgi yok. Fakat bu haliyle yorumlamak gerekirse, çerçevesiz OLED ekran, dikey olarak yerleştirilmiş ikili kameralar, üst sensör çubuğu ve güzel bir tasarım görüyoruz. Üstelik Home tuşu kaldırıldığından parmak izi sensörü de ekranda bulunuyor.

Martin Hajek'in siyah tasarımı ise aşağıdaki gibi:

Siz en çok hangi rengi beğendiniz?

iPhone 8'in En Net Görüntüleri!