Yerli Yapım Akıllı Telefon KAAN A1 Raflarda

NOKIA, SAMSUNG, LG gibi dünya markalarını Türkiye pazarına kazandıran Başarı Ticaret, geçtiğimiz yıl KAAN adıyla piyasaya sürdüğü yerli yapım akıllı telefonlarıyla gündeme gelmişti. Başarı, şimdi de KAAN’nın 2. modeli A1’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İlk olarak KAAN N1 modelini piyasaya sunan Başarı Ticaret, Android 7.0 Nougat işletim sistemli, 13 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla dikkat çekiyor.

Dragontrail Glass teknolojisi ile korunan HD IPS On-Cell ekranı, 5 inç genişliğinde. 16 GB dahili depolama alanı arttırılabilir hafıza desteği de sunuyor. 2 GB RAM’e sahip yeni KAAN’ın, arka kısmında yer alan parmak izi sensörü ile piyasadaki rakiplerinden çok da farkı yok. Yeni modelin, altın, platin ya da toz pembe olmak üzere 3 seçeneği mevcut.

KAAN A1 Ne Kadar?

Neredeyse araba parasına satılan son model akıllı telefonlara inat, teknik özelliklerine kıyasla uygun ücretlendirilen KAAN A1, 949 TL’ye raflarda yerini alacak.