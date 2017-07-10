?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilYerli Yapım Akıllı Telefon KAAN A1 Raflarda

Yerli Yapım Akıllı Telefon KAAN A1 Raflarda

yerli yapım akıllı telefon kaan a1

NOKIA, SAMSUNG, LG gibi dünya markalarını Türkiye pazarına kazandıran Başarı Ticaret, geçtiğimiz yıl KAAN adıyla piyasaya sürdüğü yerli yapım akıllı telefonlarıyla gündeme gelmişti. Başarı, şimdi de KAAN’nın 2. modeli A1’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İlk olarak KAAN N1 modelini piyasaya sunan Başarı Ticaret, Android 7.0 Nougat işletim sistemli, 13 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla dikkat çekiyor.

Dragontrail Glass teknolojisi ile korunan HD IPS On-Cell ekranı, 5 inç genişliğinde. 16 GB dahili depolama alanı arttırılabilir hafıza desteği de sunuyor. 2 GB RAM’e sahip yeni KAAN’ın, arka kısmında yer alan parmak izi sensörü ile piyasadaki rakiplerinden çok da farkı yok. Yeni modelin, altın, platin ya da toz pembe olmak üzere 3 seçeneği mevcut.

kaan a1

KAAN A1 Ne Kadar?

Neredeyse araba parasına satılan son model akıllı telefonlara inat, teknik özelliklerine kıyasla uygun ücretlendirilen KAAN A1, 949 TL’ye raflarda yerini alacak.

Yazar: - 10.07.2017

Yerli Yapım Akıllı Telefon KAAN A1 Raflarda İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Mass Effect Andromeda Denuvo'yu Bıraktı Mass Effect Andromeda Denuvo'yu Bıraktı Çıktıktan sonra sert eleştirilere maruz kalan BioWare'in son RPG oyunu Mass Effect Andromeda için yayınlanan son güncelleme ile birlikte Denuvo…
Facebook, Mini Bir Şehir Kurmaya Hazırlanıyor Facebook, Mini Bir Şehir Kurmaya HazırlanıyorFacebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, çalışanlarının daha rahat etmesi mini bir şehir kurmaya hazırlanıyor. 2 yıl içerisinde bitmesi planlanan… Essential Phone'un Çıkış Tarihi Belli Oldu Essential Phone'un Çıkış Tarihi Belli OlduAndroid'in kurucularından olan Andy Rubin'in telefon markası Essential Phone'un güncellenen çıkış tarihi açıklandı. 29 Haziran'da piyasaya…
Hipersonik Uçak Teknolojisi Çok Yakın Sanal Bahis, Uyuşturucu ve Kaçakçılık Suçlarıyla Bir Tutulacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ