Youtube’da Video Önizleme Dönemi Başlıyor. Hem de GIF Olarak!

Google, Youtube’da kullanıcıların aradıkları videoları hızlı bir şekilde bulmalarını kolaylaştırmak için yeni bir özelliği test ediyor: Video küçük resimleri yerine, videonun içindeki sahneleri animasyona çevirme. Yani herkesin bildiği şekilde söylersek, küçük resimler yerlerini GIF’lere bırakıyor.

Youtube, Haziran ayı sonundan bu yana videonun üç saniyesini oynatan GIF şeklindeki video küçük resimlerini yavaş yavaş yayınlamaya başladı. Ancak GIF özelliği, şuan için Youtube tarafından belirlenen az sayıdaki kullanıcılar için aktif durumda. Video önizlemesi için yapmanız gereken şey örneklerinden farklı değil. Fareyi videonun üzerine getirmeniz GIF özelliğini aktif etmeye yetecektir. Videoların animasyonlu küçük resimlere uygun olması için en az 30 saniye olması gerekiyor.

YouTube, bir önizleme görüntüleyip görüntülemeyeceğinize karar vermek için, video konusu ve içeriği gibi ölçütleri de kullanıyor. Canlı videolar da henüz GIF olarak gösterime uygun görünmüyor. Video için seçilen üç saniyelik GIF görüntülerini, video yaratıcılarından herhangi bir bilgi almadan, videonun ne hakkında olduğunu algılayan yapay zekâ algoritması otomatik olarak seçiyor. Ancak video yaratıcıları bu durumdan memnun değil. Video sahipleri, bu durumun yaratıcı denetimine zarar verdiğini ve videolarındaki küçük resmi özelleştirebildikleri gibi, animasyonları da özelleştirebilmeleri gerektiğini söylüyorlar.

GIF önizlemeleri şuan Chrome 32 ve üzeri sürümler ile Opera 19 ve sonrası sürümlerde sunuluyor. Hareketli video özelliğinin mobilde aktif hale gelip gelmeyeceği bilinmemekle birlikte Youtube, GIF özelliğinin ne zaman yaygınlaşacağına dair herhangi bir tarih vermedi.

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