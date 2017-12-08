Direct from Instagram, popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram tarafından yayınlanan oldukça başarılı bir mesajlaşma uygulaması. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizde kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde arkadaşlarınızda çok daha hızlı ve eğlenceli bir şekilde mesajlaşabilirsiniz. Instagram Direct'in bu uygulamasına şimdi biraz daha yakından bakalım.

2013 yılında hayata geçirilen Direct mesajlaşma servisi takipçilerimizle yaptığımız paylaşımları daha özel kıldı. İnsanlara eğlenceli bir mesajlaşma deneyimi sunan bu servisin artık Direct from Instagram adında yeni bir uygulaması var. Instagram'ın sunduğu yaratıcı filtrelerle insanlarla iletişim kurmanın yeni yolu da diyebiliriz. Çünkü bu filtreler çektiğimiz fotoğrafları binbir türlü hale sokuyor ve bir tür yeni iletişim dili oluşturuyor.

Uygulamayı indirip Instagram hesabınızla giriş yaptığınızda arkadaşlarınızın anında eklendiğini göreceksiniz. Daha sonra eğlenceli mesajları daha önce hiç olmadığı kadar hızla oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Üstelik Instagram'ın sunduğu özel yüz filtreleri, Boomerang ve diğer yaratıcı araçları da kullanma imkanınız var. Bu olanaklar ilerleyen dönemlerde artacaktır.

Eğer Instagram'ın sunmuş olduğu Direct from Instagram uygulamasını merak ediyorsanız sitemiz üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. Mesajlaşma uygulamalarına yeni bir soluk getireceğini şimdiden söyleyebiliriz.