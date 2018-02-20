GOM Audio, Android telefon kullanıcıları için gelişmiş ve ücretsiz müzik çalar.

Spotify, Apple Music gibi online müzik çalma uygulamalarını kullanmak yerine müziklerinizi telefonunuza indirip dinlemeyi tercih ediyorsanız, alternatif olarak kullanabileceğiniz güzel bir uygulama. Telefon ve buluttaki müzikleri çalmak dışında podcast indirme ve dinleme, müzik çalarken şarkı sözlerini gösterme, ekran açık çalma, zil sesi yapma, ekolayzer ayarı gibi özellikler de sunuyor.

Telefonunuza indirdiğiniz veya Dropbox, Google Drive, OneDrive gibi bulut depolama servislerinde sakladığınız MP3 dosyalarını çalmak için kullanabileceğiniz tam özellikli hem de ücretsiz bir müzik çalar GOM Audio. MP3, WMA gibi bilinen müzik formatlarının yanı sıra WebDAV ve FTP desteği sunan müzik çalarda belli bir süreden sonra otomatik kapatma özelliğinden kilit ekranında veya widget üzerinden parça değiştirmeye, çalma listesi yönetiminden zil sesi yapmaya, podcast bölüm bildirimlerinden ses efektlerine her şey mevcut.